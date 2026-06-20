4.500 km en door 4 landen met de Lucid Air - softwarehorror of goede rangebeuker?

Er zijn van die momenten dat je twijfelt of je wel een goede optie hebt genomen. Door vier landen en meer dan 4.500 kilometer rijden met een elektrische auto die niemand om bepaalde redenen lijkt te kopen, valt goed in bovenstaande twijfelcategorie. Tel daarbij de ontelbare slechte ervaringen met drukte bij snelladers, niet werkende laders en falende laadpassen op, en je hebt het perfecte scenario voor een horrorvakantie.

Maar tegelijkertijd is al het bovenstaande juist een reden het wel te doen. Zeker nu er steeds meer elektrische auto’s komen waarmee op vakantie gaan (lees: met een actieradius van 700+ kilometer en een hoge maximale laadsnelheid) geen probleem meer moet zijn. Gezien de Lucid Air al meerdere jaren met een enorme actieradius voet aan de grond probeert te krijgen, leek het mij juist een goed idee om eens met deze, laten we zeggen benchmark, op pad te gaan.

Zijn de horrorverhalen van de enkele Lucid-eigenaar waar? En hoe is het nu echt om vele duizenden kilometers buiten onze eigen en zeer goed ontwikkelde laadinfrastructuur te avonturieren? Is het allemaal echt zo slecht gesteld zodra je de grens over gaat, of valt het allemaal wel mee? Op die vragen probeerde ik, met het risico op het verpesten van mijn eigen vakantie, antwoord te geven.

Verzachtende omstandigheden

Om maar gelijk met een bekentenis te beginnen: ik koos er wel voor om met de absolute range-koning van Lucid op pad te gaan: de Lucid Air Grand Touring. Als we dan tegen problemen met laders aan zouden lopen, dan zouden we hopelijk nog wat actieradius over hebben om ook bij een volgende laadpaal aan te kunnen komen. Daarnaast is het sowieso geen straf om met wat minder laadstops en dus wat sneller op de eindbestemming halverwege Zweden aan te komen.

Voordat we überhaupt aan de reis begonnen waren, viel het op hoe belachelijk veel opbergruimte de Lucid Air eigenlijk verbergt. Het is sowieso een lel van een auto, maar we konden enkel in de daarvoor bestemde bagageruimtes al meer kwijt dan we in een BMW X1 met opgeklapte achterbank kwijt konden. Twee volle sporttassen en nog wat extra bagage verdwenen volledig in de frunk. In de achterbak was ook onder de vloer genoeg ruimte voor twee volle boodschappentassen en een sporttas en dat hadden we de ruimte boven de vloer nog niet eens gebruikt. Kortom: voordat er ook nog maar een meter gereden was, leek de Air al een aangename reispartner.

Op vrijdagnacht voor het pinksterweekend begon de reis. Met een 80 procent gevulde accu was het het idee om in ieder geval de grens van Nederland te halen en hopelijk ergens in Duitsland een lader te vinden. Op papier zouden we dat lachend moeten kunnen halen. De WLTP-waardes die Lucid communiceert komen niet onder de 800 kilometer, dus met 80 procent moest de ruwweg 350 kilometer makkelijk haalbaar zijn.

We gaan niet voor de maximale actieradius

Met die goede hoop trapten we het gaspedaal in alsof we in onze vertrouwde X1 de weg op draaiden. Met andere woorden: we zouden rijden zoals we altijd doen. Geen gedoe met optimaliseren voor actieradius, maar gewoon 130 waar het in Nederland mag en 150 km/u of soms nog wat harder op de Autobahn. Je kunt wel raden dat het geen wonderen doet voor de beloofde actieradius. Bij begin was de Air nog vrij positief met een verwachtte lading van rond de 30 procent bij aankomst, bij daadwerkelijk de aankomst lag die toch onder de 20 procent.

Dankzij het slimme pre-conditioneren, dat de Air automatisch start voordat je bij de lader aankomt, en de betrouwbaarheid van Fastned, ramde de Lucid er over 27 minuten 57,8 kWh bij. Een gemiddelde laadsnelheid van 128,4 kW. Ik moet toegeven dat ik beter heb gezien, maar ook veel slechter. In dit geval was het meer dan voldoende om zorgeloos verder te kunnen rijden tot de volgende rijderswissel.

En om te zeggen dat we lang hebben moeten wachten tot we voldoende lading hadden om de reis te vervolgen, gaat wat ver. Bij geen enkele stop hebben we langer gewacht dan nodig was om even een WC-bezoekje te plegen en wat te eten of te drinken te halen. Het was inpluggen, dingen doen en bij terugkomst bij de auto de stekker eruit te trekken en weer door te rijden. De Air bewees zich daarin een zorgeloze reisgenoot te zijn. Keer op keer laadde hij voldoende snel om er vanuit te kunnen gaan dat je de volgende 300-400 kilometer kunt halen.

Tja, die laders...

Tenminste, op één keer na. Toevallig gebeurde dat bij Fastned. Er was keuze uit 300 en 400 kW-laders, en aangezien de Air met 380 kW kan laden, was de keuze snel gemaakt voor de 400 kW-lader. Maar na het aansluiten bleek die gelimiteerd te zijn tot 50 kW. Gelukkig geeft de auto dat aan met een melding die aangeeft dat de auto wel sneller wil laden, maar dat de laadpaal hier geen zin in heeft. Als dat onopgemerkt bleef, zou ik niet naar een 300 kW-lader verschoven zijn en dus bij een onaangename verrassing (een amper gevuld accupakket) terug zijn gekomen.

Over de hele drie weken en 4500 kilometer bleek toch maar weer dat problemen met laadpalen nog steeds blijven bestaan. Ik kwam ze wel veel minder vaak tegen dan met voorgaande internationale roadtrips die ik met andere EV’s heb gedaan, maar toch is het belangrijk om er op te letten. Laders zijn nog wel een stuk en buiten de grens is het ook niet altijd mogelijk om met je laadpas bij elke lader terecht te kunnen. Gelukkig hebben snelladers steeds vaker ook de optie om met de pinpas te betalen, wat in mijn geval vooral in Zweden nog al eens mij redding bleek.

Dat laatste klinkt misschien ietwat onverwacht. Je hoort vaak dat juist in Scandinavië de laadinfrastructuur geweldig is. Iedereen rijdt daar elektrisch en dus kan je overal laden. Dat is tot op zekere hoogte zo. Langs de snelwegen vind je meer dan genoeg snellaadplekken met vaak enorm veel laadpalen. Buiten deze verkeersaders is het heel anders gesteld. Daar laden mensen vaak op hun eigen oprit. Die zitten er waarschijnlijk niet op te wachten dat jij met je EV aanbelt of je even gebruik mag maken van hun privé-paal. Dat is een aanname. Ik heb het niet geprobeerd.

Daarnaast hebben de dorpjes vaak enkel AC-laadpalen die maar beperkt toegankelijk zijn met Nederlandse laadpassen. In mijn geval beperkte dit mijn laadmogelijkheden tot welgeteld één snellader op 30 kilometer afstand van ons vakantiehuisje. Tot overmaat van ergernis accepteerde deze mijn laadpas (van ANWB) ook niet. Gelukkig mocht ik wel met mijn reguliere pinpas betalen.

De WLTP-belofte die niet kwam

Terug naar de instortende actieradius. We hadden al verwacht dat er weinig van de WLTP-waardes over zou blijven toen we aan de reis begonnen, maar gezien het ‘normale’ rijgedrag viel het eigenlijk nog wel mee. We konden er altijd vanuit gaan dat 600 kilometer het minimaal haalbare was. Iets wat, zoals gezegd, nooit nodig was, want na 400 km was het doorgaans wel tijd voor een rijderswissel en daarmee een laadsessie. Over de hele 4500 kilometer kwamen we uit op een gemiddeld verbruik van 19,2 kWh per 100 kilometer. Gezien het feit dat het overgrote deel van deze kilometers met snelheden van 100+ km/u zijn gereden (dorpjes zijn niet zo groot in Zweden) valt dat nog alleszins mee, zeker voor een 2.435 kilo wegende kolos als de Air GT.

Onderhuids zit het technisch dus wel goed. Genoeg vermogen en genoeg actieradius om verrassend zorgeloos duizenden kilometers te kunnen maken. Maar hoe is het om al die tijd met een auto te leven die, als we de eigenaren mogen geloven, zo ramvol met software problemen zit dat er eigenlijk niet meer mee te leven valt.

Het grappige is dat de Lucid de eerste paar dagen van de reis eigenlijk geen enkel probleem vertoonde. Software werkte prima, de app werkte goed, eigenlijk ging alles zoals je van een auto van dit kaliber zou verwachten. Nu was de GT nog wel grondig nagelopen voordat hij aan mij werd overhandigd en kreeg ik hem mee met vers geresette software (ik vroeg zelf of men even kon laten zien hoe ik de auto moest resetten, want horrorverhalen…)

Probleemloos tot...

Pas in de tweede week begonnen er wat vreemdere dingen te ontstaan. De auto gaf af en toe aan dat ik welkom was in mijn nieuwe Lucid en hem nog wel even kon instellen, voordat hij snel het gebruikersprofiel inlaadde en deed alsof er niets aan de hand was. Ook begonnen er af en toe meldingen voorbij te komen dat bepaalde sensoren niet naar behoren werkte, om vervolgens gewoon hun werk te blijven doen. En we zijn er wel eens tegenaan gelopen dat de auto ineens had besloten dat je toch naar een podcast moest gaan luisteren bij het instappen, ook als je daar niet om gevraagd had.

Echt grote problemen heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ook geen gevaarlijke softwareproblemen of dingen waarbij ik een onderhoudsafspraak met de dealer zou maken. Het grootste irritatiepunt was vooral dat de auto nog wel eens langzaam kon reageren met het openen van de deuren. Als in: je staat al drie seconden naast de deur voordat de hendels een keer naar buiten komen. Drie seconden klinkt kort, maar die zijn in dat geval toch net te lang. Zeker als je het hebt over een auto van iets meer dan 130.000 euro. Dan moeten dat soort eenvoudige dingen simpelweg niet voor mogen komen.

Hetzelfde geldt voor het verbinding maken met de app. Dat duurde soms gewoon minuten. Toegegeven, de app heb je eigenlijk niet nodig en is niet essentieel voor het omgaan met de auto, maar als je even wilt checken of de auto op slot staat, of je wilt de airco alvast aanzetten zodat je geen blaren op de billen krijgt bij het instappen, is het wel fijn als je dat kunt doen. Nu moet ik hierbij een kanttekening plaatsen, want het zou ermee te maken kunnen hebben dat dit probleem voornamelijk op plekken naar boven kwam waar de internetverbinding van de auto niet optimaal was. De reden dat ik het toch aanhaal, is dat het niet enkel beperkt was tot deze locaties, maar dat het probleem zich ook voordeed op plekken waar er geen netwerkproblemen waren.

Bezinning op de terugweg

Ondanks de soms ietwat opmerkelijke en vooral kleine problemen die we gedurende de drie weken met de auto ondervonden, hadden ik en mijn vrouw op de terugweg naar Nederland meer dan voldoende tijd om eens goed te bespreken wat we nu eigenlijk van onze ervaring vonden. Dat de Lucid zich vooral op tijdens het rijden en laden als een geweldige reisgenoot gedroeg, stond buiten kijf. Met 200 km/u over de Autobahn klappen voelde niet eerder zo relaxt als in de Air GT.

Ook op lagere snelheden was het simpelweg fijn sturen. Het onderstel, hoewel zonder luchtvering, is erg fijn afgesteld tussen comfort en rijgedrag. Geen overhellen in bochten of slap veergedrag over hobbels en bobbels, maar ook niet zo hard dat je nieren een optater krijgen als je over een iets minder strak gelegde straat met kinderkopjes rijdt.

Of hij ook de 2.435 kilo weet te verbergen? Niet helemaal. Het bij het wat enthousiastere stuurwerk (waar de kronkelweggetjes in Zweden zich heel goed voor lenen) merk je toch al snel dat je met een zwaarlijvige GT te maken hebt. Toch communiceert de auto goed wat er onder de wielen gebeurt en kan je op dit soort weggetjes dus heel goed plezier hebben met deze luxe-bolide. Zeker als je de nodige tractie- en rijhulpsystemen voor de gelegenheid uitzet.

Juist dat hogere gewicht en de afstelling van het onderstel geven de Air een solide gevoel op de snelweg. En dat vertaalt zich naar een bepaalde rust in de cabine. En dat vertaalt zich weer naar een daadwerkelijk ontspannen reis. En dat is heel wat waard als je in twee dagen 1.600 kilometer moet afleggen met weinig slaap.

Toch bleven we aan het einde van de ervaring met een vraag zitten: zouden we deze auto, met als z’n kleine problemen, kopen voor meer dan 130.000 euro? Daarop kwam het antwoord eigenlijk verrassend snel: nee. Waarom niet? Omdat je een Lucid Air Pure, die op papier nagenoeg dezelfde auto is met als enige nadeel dat ie enkele tientallen kilometers minder ver komt, voor bijna 50.000 euro minder kunt rijden. En dan heb je ineens wel een erg fijne en vooral belachelijk ruime metgezel waarmee je ook daadwerkelijk zorgeloos op vakantie kunt. Mits de laders naar behoren werken dan.