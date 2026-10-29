469 pk én 900 km bereik: dit is de nieuwe BMW i3 #test

De nieuwe BMW i3 is niet simpelweg een elektrische 3 Serie. Hij lijkt er sterk op, maar staat op een compleet ander Neue Klasse-platform. Het accupakket vormt zelfs een structureel onderdeel van de auto. Daardoor weet BMW in een relatief compacte sedan een netto 108,7 kWh groot pakket kwijt te raken.



We rijden de i3 50 xDrive. Die levert 469 pk en 645 Nm, waarbij het meeste vermogen naar de achteras gaat. De sprint naar 100 km/u duurt 4,7 seconden en de topsnelheid is begrensd op 200 km/u. Belangrijker: afhankelijk van de uitvoering haalt de i3 meer dan 900 kilometer WLTP-bereik. Snelladen kan met maximaal 400 kW, waardoor 10 tot 80 procent in 21 minuten moet lukken. In tien minuten komt er theoretisch zo’n 400 kilometer bij.



Hoe de BMW i3 scoort? Check onze rijtest om daar een antwoord op te krijgen!

