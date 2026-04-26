5 keren dat Ferrari zich van hun onsympathieke kant liet zien

Eerder deze week schreven we over een Ferrari-replica van Marktplaats die de shredder in moet. Heel kinderachtig van Ferrari, want wat voor nadeel ondervinden zij er nou van dat een hobbyist in Nederland zijn Toyota MR2 ombouwt? Maar goed, dit is niet de eerste keer dat Ferrari een dergelijke rechtszaak aanspant.

In dit artikel hebben we nog een aantal voorbeelden van Ferrari die met alles en iedereen een juridische strijd aangaat. En hoewel Ferrari ongetwijfeld goede advocaten in dienst heeft, zijn ze toch niet áltijd succesvol in de rechtbank.

Nederlandse Daytona-replica

In 2022 ging Ferrari ook al achter een Nederlandse Ferrari-replica aan. Destijds ging het om een neppe Daytona Spider op basis van een Corvette C3, zoals die ook in Miami Vice gebruikt was. Het interessante aan deze zaak is dat Ferrari eerst bot ving bij de rechtbank in Den Haag. De rechter had in eerste instantie bepaald dat alleen de logo’s vernietigd moesten worden, niet de hele auto.

Ferrari ging daar echter tegen in beroep en wist voor elkaar te krijgen dat de auto alsnog vernietigd werd. Ook moest de eigenaar van de replica opdraaien voor de proceskosten van meer dan €20.000.

Ferrari versus Mansory

Ferrari trekt niet alleen ten strijde tegen replicabouwers, maar ook tegen tuners. In 2021 werd Mansory voor de rechter gesleept door Ferrari. Zij hadden namelijk de 4XX Siracusa gebouwd, wat een 488 is met een bodykit geïnspireerd op de Ferrari FXX K.

Er zijn meerdere elementen die globaal lijken op de FXX K, maar de rechtszaak draaide specifiek om de V-vorm op de neus. Dit had Ferrari niet specifiek geregistreerd, alleen de FXX K als geheel. De vraag was of dit voldoende was. Het Europese Hof zei in eerste instantie van ja, maar bij de Duitse rechter ging Ferrari toch nat. Volgens de rechter was de V-vorm niet voldoende herkenbaar en afgebakend en mocht Mansory toch gewoon de bodykits verkopen.

Purrari

Een van de bekendste voorbeelden van Ferrari die moeilijk doet is de kwestie Deadmau5. De Canadese DJ gaf in 2014 zijn Ferrari 458 Spider een ludieke wrap, geïnspireerd op de Nyan Cat-meme. Hij doopte de Ferrari daarbij om tot ‘Purrari’.

Ferrari Noord-Amerika kon hier de humor niet van inzien en stuurde een cease and desist-brief. Dit had waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat de logo’s waren vervangen. Deadmau5 had geen zin in gezeik en besloot de wrap en de logo’s van de auto te verwijderen. Tot een rechtszaak is het dus niet gekomen. Later maakte hij nog wel een Lamborghini ‘Purracan’, als middelvinger naar Ferrari.

GTO Vision

Als iemand een hommage aan je uitbrengt is dat normaal een hele eer, maar Ferrari denkt daar anders over. Zo waren ze niet te spreken over de GTO Vision van het Britse 7X Design. Dit was een coachbuildproject gebaseerd op de 488 GTB, met invloeden van de F40 en de 288 GTO.

7X Design liet in 2021 op Instagram weten dat ze door de rechter gesommeerd zijn om de carrosserie van de auto te verwijderen en alle afbeeldingen van de GTO Vision offline te halen. Het bedrijf zei dat ze deze beslissing gingen aanvechten, maar het lijkt erop dat dit niet gelukt is. De GTO Vision is nergens meer terug te vinden op de kanalen van 7X Design. In plaats daarvan zijn ze een Huracán Longtail gaan bouwen. Want Lamborghini doet gelukkig niet zo moeilijk.

Purosangue Foundation

Ferrari was al in een rechtszaak over de Purosangue verwikkeld voordat deze auto überhaupt op de markt was. Ferrari had namelijk een mooie naam bedacht voor hun SUV, maar er was al een stichting met deze naam. Deze stichting ging doping in de sport tegen, vandaar de naam Purosangue (‘puur bloed’).

De stichting had een stokje voor de registratie van de naam Purosangue gestoken, waarna Ferrari een rechtszaak aanspande. Volgens Ferrari had de stichting de naam niet genoeg gebruikt voor commerciële doeleinden in de laatste jaren. We weten niet wat uiteindelijk de uitspraak was, maar het lijkt erop dat Ferrari aan het langste eind heeft getrokken.

Lang verhaal kort: Ferrari is een onsympathiek bedrijf. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle klanten die op de zwarte lijst worden gezet. En nu maar hopen dat we geen rechtszaak aan onze broek krijgen vanwege dit artikel.