Zo wordt die elektrische auto wel heel erg duur

Het grote voordeel van het rijden in een elektrische auto is dat je nagenoeg overal kunt laden en dus weer met een relatief volle accu kunt vertrekken. Maar dat kan nog wel eens veel duurder uitvallen dan je denkt. Zelfs als je alles goed doet.

Even naar de supermarkt, de auto aan de lader om, een karretje pakken, door de winkel, afrekenen en weer terug. Een heel gewone actie voor menig bezitter van een EV. Maar dat dit dan bijna 15.000 euro kan kosten, is iets minder gewoon. Toch overkwam het een Canadees die na zijn korte laadsessie van 4,91 kWh een rekening van even 22.000 Canadese dollars gepresenteerd kreeg.

460 dagen te laat

Vanzelfsprekend liet de man het er niet bij zitten en nam hij contact op met de laadpaalexploitant. Deze geloofde ook niet wat er was gebeurd en ging op onderzoek uit. Al snel kwam het bedrijf erachter dat de paal een softwarefout had ervaren. Hij had namelijk nooit geregistreerd dat de auto losgekoppeld was. De fout kwam daardoor pas 460 dagen na de laadsessie aan het licht. Met andere woorden: het systeem dacht namelijk dat de auto pas na 460 dagen was losgekoppeld.

Nog opmerkelijker aan het verhaal is dat de laadpaal op een of andere manier gewoon laadkosten bleef doorberekenen terwijl dit toch echt onmogelijk was, aangezien er geen auto aan de lader stond. En het kan nog vreemder, want op de factuur stond dat de laadpaal buiten gebruik was. Blijkbaar dacht de laadpaalexploitant dat hij werkelijk slapend geld kon verdienen.

Blijft altijd gedoe

We weten inmiddels dat laadpalen nogal wat kuren kunnen hebben en met regelmaat werk weigeren. Dat lijkt ons in dit geval nog beter dan uiteindelijk een hoop gedoe krijgen met een monsterrekening.