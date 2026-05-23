5 dingen waar je op moet letten bij het kopen van een elektrische auto

De markt voor elektrische auto's groeit als kool. Maar een goede EV kopen is, zeker voor iemand die er niet dagelijks mee bezig is, niet simpel. Er zijn valkuilen genoeg. Dit zijn vijf concrete dingen om op te letten.

1. WLTP-actieradius? Reken met drie vijfde

Fabrikanten hanteren de WLTP-norm als maatstaf voor actieradius, maar die cijfers kloppen in de praktijk zelden. Regen, wind en vooral kou kunnen de actieradius in de winter met 30 tot 40 procent verlagen. Een gebruikte elektrische auto met 400 kilometer WLTP haalt bij winterse temperaturen zomaar minder dan 280 kilometer.

Reken als vuistregel met drie vijfde van de opgegeven range. Houd ook altijd wat marge aan, zodat je niet gestrest bij een laadpaal aankomt. Reken je in elk geval niet rijk met de fabrieksopgave (WLTP) en glimmende brochures.

Het helpt ook om praktijkervaringen op te zoeken van andere EV-rijders die al met de betreffende elektrische auto rijden. Het helpt inschatten of de auto aan je norm voldoet of niet.

2. Snelladen: het gaat om de combinatie

Een kleine batterij van 50 kWh met een laadsnelheid van 50 kW werkt prima. Maar een grote batterij van 77 kWh met diezelfde 50 kW laadsnelheid? Dan sta je lang bij de snellader. Kijk dus altijd naar de verhouding tussen accucapaciteit en maximaal DC-laadvermogen.

Goede voorbeelden zijn de Kia EV6 en de Hyundai IONIQ 5. Beide laden van 10 naar 80 procent in circa 18 minuten op een 350 kW-snellader. Deze auto’s staan op een platform dat zo snel laden mogelijk maakt. Dat is uitstekend voor hun prijsklasse.

De Tesla Model 3 doet er bij een Supercharger circa 25 minuten over voor dezelfde lading. Als je regelmatig lange ritten maakt, telt dit flink mee. Altijd checken hoe lang het snelladen duurt, de meeste autofabrikanten communiceren dit in minuten en 10-80% percentages.

3. Garantie op de accu: check de datum

In Europa geldt voor de meeste EV's een garantie van 8 jaar of 160.000 kilometer op het accupakket, afhankelijk van wat eerder bereikt wordt. Koop je een tweedehands EV van vijf jaar oud, dan is die garantie al voor een groot deel verbruikt. En een kapotte accucel zonder garantie vervangen kan zomaar duizenden euro's kosten. Hoe jonger de auto, hoe meer garantie je nog hebt. Hou dat in het achterhoofd.

4. EV-technologie veroudert snel

Een EV van vijf jaar oud ziet er misschien nog goed uit, maar is technologisch al aardig verouderd. Software, laadsnelheid, efficiëntie en rijhulpsystemen hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt. Eerste generaties van de Volkswagen ID.3 uit 2020 kampten bijvoorbeeld met softwareproblemen en bugs die pas later via updates of terugroepacties zijn opgelost. Of hele vroege exemplaren van de Polestar 2, waarbij het scherm opeens uitvalt tijdens het rijden.

Kies, als je budget het toelaat, voor een recentere versie van die auto. Het verschil in rijervaring en betrouwbaarheid is groot. En check altijd of de laatste software updates zijn geïnstalleerd.

5. Duurder is niet altijd verder

Een hogere uitvoering klinkt aantrekkelijk, maar levert niet altijd meer actieradius op. Bij meerdere populaire EV's geldt dat een duurdere variant met vierwielaandrijving en extra vermogen juist minder ver komt dan het basismodel.

Neem de Tesla Model 3. De instapversie Long Range haalt meer kilometers dan de Performance-uitvoering. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen ID.4. De vierwielaandrijving versie verbruikt meer dan de achterwielaandrijving variant. Denk eerst na over wat je echt nodig hebt.

Hopelijk ben je wat wijzer geworden met deze 5 tips. Voor de doorgewinterde autoliefhebber en/of EV-rijder is dit ongetwijfeld gesneden koek. Waardevolle aanvullingen? Drop ze in de comments!