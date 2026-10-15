585 pk en tóch bijna 100 km elektrisch: GLE 53 AMG #test

De nieuwe Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid bewijst dat een plug-in hybride niet saai hoeft te zijn. De GLE 53 combineert een 449 pk sterke 3.0-liter zes-in-lijn met een elektromotor van 184 pk. Samen leveren ze 585 pk en 750 Nm. Daarmee sprint deze grote SUV in 4,5 seconden naar 100 km/u en haalt hij 250 km/u.

Dat klinkt al serieus, maar de AMG-beleving zit niet alleen in de cijfers. In Sport en Sport Plus reageert de aandrijflijn fel, launch control is nieuw en het geluid is nadrukkelijk aanwezig — al komt een deel duidelijk uit de speakers. Vergeleken met de reguliere GLE 450e voelt de 53 merkbaar scherper en spannender.



Toch blijft dit ook gewoon een bruikbare plug-in hybride. De accu is ruim 20 kWh groot en levert tot 91 kilometer volledig elektrische actieradius. Snelladen kan met maximaal 60 kW, waardoor 10 tot 80 procent in ongeveer twintig minuten haalbaar is.



Bekijk de video om Wouters oordeel te horen over de nieuwe Mercedes AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+

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