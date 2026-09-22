€6.000 cadeau voor een tweedehands EV? Er zit wel een flinke voorwaarde aan

Het overstappen op een elektrische auto voelt voor velen nog altijd als een feestje voor de elite. De overheid wil daar verandering in brengen met een nieuwe regeling: de Overstapsubsidie Gebruikte Elektrische Auto's (OGEA).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Anne Bertram, zit achter de uitwerking van het plan. Zij krijgt 52,4 miljoen euro om te verdelen onder de overstappers. De bedragen per persoon en de voorwaarden liggen nog niet vast. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt nog wat de beste regels zijn, maar de eerste opzet geeft Bertram wel.

Inkomensgrens en subsidiebedrag

Om straks recht te hebben op de EV-subsidie zou je jaarlijks inkomen van minder dan 35.793 euro moeten hebben. Hier wordt dan wel weer onderscheid gemaakt van lage en nog lagere inkomens. Ligt je inkomen tussen de 27.533 euro en 35.793 euro? Dan moet er 4.000 euro subsidie voor je klaarliggen. Verdien je tussen de 12.500 euro en 27.533 euro bruto per jaar? Dan kun je 6.000 euro subsidie krijgen. Daarmee is er met het huidige budget ruimte voor zo’n tienduizend aanvragen.

Laagste inkomens vallen buiten de boot

Verdien je minder dan 12.500 euro? Dan val je buiten de boot. De overheid stelt dat bedrag namelijk gelijk aan het bijstandsniveau om te voorkomen dat gezinnen met een rijke partner alsnog mee snoepen. Zit je boven de 35.793 euro, dan mag je de aanschaf uiteraard helemaal uit eigen zak betalen.

Nog een voorwaarde: je oude benzineauto inleveren

Het doel is niet alleen om lagere inkomens in een EV te krijgen, maar ook om oude barrels uit de weg te ruimen met het oog op het lokale milieu. Daarom moet je een auto met een emissieklasse van hoogstens Euro 4 die al minimaal een jaar op jouw naam staat inleveren. De auto wordt vervolgens door een RDW-erkend demontagebedrijf gesloopt.

Vervolgens mag je op zoek naar een gebruikte elektrische auto (of een private leasecontract via het Keurmerk Private Lease). De EV moet een nieuwwaarde van minder dan 60.000 euro en meer dan 12.000 euro hebben. Om handige handelaartjes buiten de deur te houden, moet de gekochte EV bovendien minimaal een jaar op jouw naam blijven staan.

Onderzoekers krabben zich achter de oren

De OGEA is nog niet zomaar ingevoerd. De RVO noemt de regeling “complex’’ en heeft volgens de wetenschappers meerdere risico’s in de uitvoering. Er moet vlekkeloze, geautomatiseerde koppelsoftware tussen de Belastingdienst en de RDW komen om de 10.000 aanvragen te verwerken. Daarnaast moet er goede vermogenstoets komen om aan te tonen dat iemand in de doelgroep valt.

Het zal dus nog wel even duren voordat de regeling er is en je ook echt een aanvraag kan doen. Het doel is om eind dit jaar te beginnen. Als de risico’s nog niet vermeden zijn, schuift de start op naar halverwege 2027.

Foto: Dacia Spring aankoopadvies

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