612 pk en een V8 zonder stekkers: Mercedes-AMG GLE 63 S

De Mercedes-AMG GLE 63 S is de absolute topversie van de vernieuwde GLE. Geen stekker, geen zes-in-lijn en geen halve maatregelen: onder de motorkap ligt nog altijd een 4,0-liter biturbo-V8. Wel is de M177 Evo stevig aangepakt, met onder meer een nieuwe inlaat, aangepast injectiesysteem, andere nokkenassen en een flatplane-krukas.



Het resultaat blijft indrukwekkend: 612 pk en 850 Nm, aangevuld met een geïntegreerde starter-generator van 23 pk. Via AMG 4MATIC+ gaat het vermogen naar alle vier de wielen, terwijl een sperdifferentieel op de achteras helpt om het geweld bruikbaar te maken. De sprint naar 100 km/u duurt 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 280 km/u. Nieuw voor de GLE is launch control, inclusief de bijbehorende klappen tijdens het opschakelen.



De facelift herken je aan nieuwe verlichting met Mercedes-sterren, aangepaste bumpers en een vernieuwd interieur met drie schermen en de nieuwste versie van MBUX. Gelukkig zijn ook enkele fysieke knoppen teruggekeerd.



Dan de pijnlijke realiteit: de GLE 63 S kost in Nederland 259.105 euro. De GLE 53 Hybrid heeft slechts 27 pk minder en kost ongeveer de helft. Rationeel is de V8 dus onmogelijk te verdedigen. Emotioneel? Dat is een heel ander verhaal. En juist daarom blijft hij onweerstaanbaar voor liefhebbers.

