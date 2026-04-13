630 pk V6 zonder hybrid? YES, met de Maserati MCPura #test

Dit is de Maserati MC Pura Cielo: de spirituele opvolger van de MC20, maar dan nóg puurder. Is het idee.



Onder de kap ligt de bekende Nettuno V6 met 630 pk en 720 Nm. 0-100 in 2,9 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Heerlijk gewoon. Het rijden draait om beleving. Verschillende rijmodi, een uitlaat die steeds agressiever wordt en een chassis dat verrassend comfortabel is, maar ook scherp kan als je dat wil. Toch is het niet perfect. De remmen voelen wat sponsig en de praktische bruikbaarheid is… nul. 100 liter bagageruimte, geen frunk en nauwelijks opbergplekken in het interieur.



Qua design is het een subtiele update van de MC20, met kleine aerodynamische tweaks en een nog strakkere uitstraling. Het glazen dak kan eraf, waardoor je extra geniet van dat V6-geluid. Maar maakt deze Maserati ook hebberig?