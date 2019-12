75 procent van alle AMG’s kan geschrapt worden in 2020

Dat gaat pijn doen.

Mercedes-AMG gaat lekker op het moment. Erg lekker zelfs. Van bijna elk model is er minimaal één AMG variant en van veel modellen zijn er zelfs twee. Als je een snelle Mercedes zoekt, kun je goed geholpen worden bij de lokale Mercedes dealer.

Maar daar gaat verandering in komen, volgens de Financial Times. De Duitse autobouwer moet namelijk de gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden brengen en daarvoor zal er het mes gezet gaan worden in de uitvoeringen die het meeste uitstoten. Dat zijn uiteraard de AMG-uitvoeringen, die met hun grote motoren verreweg het meeste uitstoten.

Volgens de Financial Times zijn er dealers die hebben bevestigd dat 75% van alle AMG modellen geschrapt gaan worden. Dat zou voor Mercedes slecht uitkomen, want het zijn juist de AMG-modellen waar veel aan verdiend kan worden. Overigens geldt het dan waarschijnlijk niet alleen voor AMG-modellen, maar ook Mercedessen met de meer aansprekende aandrijflijnen vanaf 3 liter.

Nog niet zo lang geleden konden we al melden dat de C63 AMG wél een opvolger krijgt, maar dan met een compleet afwijkende aandrijflijn: een enorm sterke viercilinder (421 pk) met een elektromotor. Een beetje als de Polestar 1, dus. Dat gerucht zou uitstekend passen bij het bericht van AMG.

Mercedes moet wel iets gaan doen, want volgend jaar moet de gemiddelde CO2 uitstoot naar beneden van 138 naar 100 gram per kilometer. Zijn er dan ook andere oplossingen? Alleen die EQC gaat geen zoden aan de dijk zetten, die auto wordt in te kleine getallen verkocht en een populaire betaalbare elektrische auto is er (nog) niet. Wat dat betreft is Smart écht enorm aan het floppen op het moment: juist dat merk zou verantwoordelijk moeten zijn voor de compensatie.

Op de korte termijn zijn er eigenlijk maar drie opties mogelijk. De eerste is dat Mercedes alle dikke varianten uit haar portfolio schrapt. Dat zou een redelijk ingrijpende actie zijn, zeker in landen als het Verenigd Koninkrijk en de Duitsland, waar de AMG-derivaten niet zijn aan te slepen.

Een tweede optie is wat Fiat onlangs deed met Tesla. FCA heeft voor de Europese Unie een afspraak gemaakt dat een gedeelte van de Tesla’s bij de auto’s van FCA opgeteld mag worden, uiteraard tegen een fikse betaling. Een fikse betaling is dan ook optie nummer drie. Mercedes kan ook gewoon doorgaan met het bouwen en verkopen van lekker dikke auto’s en een miljardenboete tegemoet zien.

Van onder naar boven:

Mercedes-Benz S63 AMG (W221) ’10 (hoofdfoto)

Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 AMG (W115) ’79

Mercedes-Benz 500 SEL 5.4 AMG (W126) ’85

Mercedes-Benz S70 AMG (W140) ’94

Mercedes-Benz S65 AMG (W220) ’04

Mercedes-benz S63 AMG (W221) ’06

Mercedes-AMG S65 Final Edition (V222) ’19