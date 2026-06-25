85-jarige opa opgepakt na straatrace, ontkent alles

Er zijn mensen die op hun 85e lekker gaan tuinieren, een sudoku maken of klagen over ongeveer alles in de wereld. En dan zijn er mensen die blijkbaar denken: weet je wat, laat ik mijn Nissan Z eens richting de driedubbele cijfers jagen. Die tweede categorie stond recent in Florida centraal. Daar werd namelijk een bestuurder van maar liefst 85 jaar oud aangehouden nadat hij volgens de politie met zijn Nissan 350Z een straatrace hield tegen een Chevrolet Corvette.

Nog altijd de need for speed

Volgens de sheriff tikte de Nissan-rijder maar liefst 110 mph aan. Zo’n 177 km/u. In een zone waar maximaal 45 mph, ongeveer 72 km/u, is toegestaan. Dat is dus niet een klein beetje te hard. Volgens de politie was de Nissan niet alleen hard onderweg, maar zat deze ook nog eens midden in een straatrace met een Corvette. De bestuurder van die Corvette bleek overigens pas 57 jaar oud. De 85-jarige dacht waarschijnlijk even dat "jochie" even te laten zien wat echte snelheid is.

“Ik was niet aan het racen”

De Nissan-rijder zelf ontkende vervolgens de beschuldiging. “Ik was niet aan het streetracen,” liet hij vol vertrouwen weten aan de agent. Waarop de agent een heerlijk droge reactie gaf: prima, noem het dan highway racing, road racing of hoe je het ook wilt noemen, maar wat je deed keuren we hier niet goed.

Beide bestuurders werden uiteindelijk gearresteerd op verdenking van straatracen en gevaarlijk hoge snelheid. Later kwamen ze weer vrij na het betalen van borg. Het mooiste aan dit verhaal is misschien nog wel dat het opnieuw bewijst wat we eigenlijk allang wisten. Petrolhead zijn is geen fase. Sommigen groeien over straatraces heen. Anderen nemen die liefde gewoon mee tot ver voorbij hun pensioen.

En dan nu de echte vraag: wie heeft er gewonnen? Aan het eind van het filmpje staat er "the one that won, The Corvette". Maar of dat nou echt zo is...

Screenshot: WKMG News 6 ClickOrlando YouTube