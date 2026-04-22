Laat de 911 GT3 S/C staan en ga voor deze 993 ‘Endgame’!

Nog maar een week geleden lanceerde Porsche de 911 (992) GT3 S/C : zeg maar een 911 S/T cabrio. Met een 510 pk sterke atmosferische boxermotor, optioneel inclusief handbak, is het een echte puristenbak met open dak. Helaas is de GT3 S/C een week later al voorbijgestreefd en wel door restomod Gunther Werks.

GW onthult vandaag de ‘Project Endgame’: de laatste auto in het Speedster-programma van Gunther Werks, maar ook meteen het begin van iets nieuws. Dit is de eerste auto die is samengesteld door de maatwerkafdeling van Gunther Werks genaamd GWX. De eigenaar van deze 993 koos bijvoorbeeld voor een Iron Man-thema. Geen gekke naam dus, Endgame .











Motor

Nog iets extra bijzonders aan deze Porsche: het is de eerste Speedster van GW met turbomotor. Laat we die krachtbron er maar meteen eens bij pakken. Het is een 4,0-liter twinturbo zes-in-lijn die door Rothsport Racing is gebouwd. Is het geen pareltje? Het pakket achterin ziet er niet alleen bruut uit, maar zorgt ook voor heerlijke specs: 853 pk en 895 Nm koppel.

De zespitter gaat door tot 7.500 tpm en stuurt al het geweld via een zestraps handbak naar de achterwielen. Over het schakelen gesproken: dat doe je via een pook met een 24-karaats gouden pookknop met Infinity Stones. Ook de rest van het interieur zit boordevol rode en gouden accenten.









Waar de Endgame helemaal het verschil maakt, is het uiterlijk. De nieuwe koets is helemaal van koolstofvezel. Volgens de ontwerpers is de carrosserie getekend voor geweldige aerodynamica, maar eert ook het silhouet van de 993. Daarnaast zijn er uit één stuk gesmede magnesium wielen van 18 inch en Brembo GTR-remmen.

Door het gebruik van koolstofvezel en andere lichtgewicht materialen is de Project Endgame de auto van Gunther Werks met de hoogste pk-gewichtsverhouding. De auto weegt namelijk maar 1.800 kilo. Je kunt je voorstellen hoe snel hij naar de 100 gaat en bochten vermorzeld. Wat de eigenaar moet neerleggen voor de Endgame is niet bekend. Je kunt de bijzondere 993 binnenkort wel zien in het echt, al moet je dan wel op de Air/Water-show in Costa Mesa, Californië zijn.