900+ pk was voor deze Audi RS Q8 te veel

Je kunt je Audi RS Q8 natuurlijk laten tunen door ABT, maar dat doet iedereen en z’n moeder al. Voor de afwisseling kun je ook kiezen voor een Manhart RS Q8. We kennen Manhart vooral als BMW-tuner, maar tegenwoordig pakken ze van alles aan.

@stamproductions kwam bij het Shell-tankstation langs de A29 zo’n Manhart RS Q8 tegen. Dit is een zeldzame verschijning. Hoeveel er precies gebouwd zijn is een beetje onduidelijk. In eerste instantie bouwde Manhart maar tien exemplaren, later kwam er nog een serie bij. Maar zeldzaam is deze auto sowieso: dit is voor zover we weten de eerste keer dat er eentje gespot is in Nederland.

Dan zullen we de olifant in de kamer maar benoemen: de auto is niet meer volledig intact. De hele voorkant is verdwenen. Het lijkt erop dat deze RS Q8 een frontale botsing heeft geïncasseerd. Of de auto is gebruikt voor een ramkraak, dat kan natuurlijk ook…

Te veel vermogen?

Het kan ook zijn dat het vermogen gewoon een beetje too much was voor de bestuurder. Deze RS Q8 heeft namelijk 918 pk en 1.180 Nm aan koppel. Dat is een plus van 318 pk en 380 Nm ten opzichte van een standaard RS Q8. En dat is ook al geen stakker.

De auto is verder voorzien van de karakteristieke goudkleurige Manhart-striping, 24 inch wielen, een widebody en de nodige carbon accessoires. Al zijn er een paar onderdelen aan de voorkant die ontbreken. Dat maakt het extra duur om deze auto weer op te lappen.

Niet naar de sloop

Maar dat gaat zeker gebeuren, want reken maar dat deze RS Q8 niet onderweg is naar de sloop. Waarschijnlijk staat deze auto straks gewoon weer te koop voor de hoofdprijs, als gelimiteerde Manhart RQ 900.

Het is in ieder geval wel bijzonder om een gecrashte RS Q8 met 900+ pk te spotten, dus stamproductions mag de Spot van de Week op zijn naam schrijven. Ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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