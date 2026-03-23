925 pk in de aanbieding: Audi gooit RS e-tron GT in de uitverkoop

Bijna 1.000 pk, een 0-100-tijd van 2,4 seconden en looks waar je toch wel heel vrolijk van wordt. Op papier is de Audi RS e-tron GT voor elektroheads een absolute droomauto. Toch staan ze opvallend vaak stil bij dealers. En dat begint inmiddels best pijnlijk te worden.

Van droomauto naar dumpdeal

Toen Audi de RS e-tron GT lanceerde, was het meteen duidelijk: dit moest het elektrische visitekaartje van Audi worden. Een super-sedan die de strijd aan kan gaan met het beste wat er te krijgen is. En eerlijk is eerlijk, op papier klopt het verhaal in principe nog steeds. De GT is vliegensvlug en heeft een onderstel dat volgens Audi zowel comfortabel als messcherp is. Voor modeljaar 2025 kreeg de auto ook nog eens een update met actieve vering en een speciale RS Performance-modus. Kortom, sappige techniek waar je u tegen zegt.

Maar waar je normaal gesproken een wachtlijst verwacht, staan ze nu dus gewoon op voorraad.

Amerikaanse Dealers raken geduld kwijt

Volgens Electrek begint het probleem inmiddels behoorlijk zichtbaar te worden. In de Verenigde Staten staan meerdere exemplaren al maanden bij dealers, sommige zelfs sinds de zomer van 2025. En dat is in autoland ongeveer hetzelfde als een bordje: “neem me mee alsjeblieft”.

Het gevolg kunnen we natuurlijk allemaal wel raden. Een dealer in Las Vegas is er klaar mee en gooit er doodleuk ruim 54.000 dollar korting tegenaan op een nieuwe RS e-tron GT Performance. Daarmee zakt de prijs van bijna 180.000 dollar naar zo’n 125.000 dollar, omgerekend zo'n 108.000 euro. Dat is geen kleine korting, maar gewoon uitverkoop.

Te veel keuze, te weinig reden

Het probleem van de e-tron GT zit ‘m vooral in de positie van de auto. De RS e-tron GT is snel, luxe en mooi maar hij moet het opnemen tegen stevige concurrentie. Binnen de Volkswagen-familie staat natuurlijk de Porsche Taycan, die voor veel kopers nét wat meer uitstraling heeft. Tegelijkertijd zijn er alternatieven zoals de Lucid Air, die meer actieradius bieden en soms zelfs goedkoper zijn. Daar komt ook nog eens bij dat de markt voor dure elektrische auto’s gewoon steeds voller wordt. Kopers hebben komen om in de keuzes en worden kritischer.

De enorme kortingen zijn dus geen toeval, maar meer een teken van hoe lastig dit segment is geworden, en in de VS zie je dat gewoon heel duidelijk terug.