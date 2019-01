BMW X6M doorn in oog van vissers op de Noordzee

Het zijn interessante werkdagen voor de vissers van ons land.

Op zoek naar garnalen, de vangst binnenhalen en vervolgens BMW’s aantreffen. Het overkomt vissers op de Noordzee. De vele containers die eerder deze maand overboord waren geslagen zijn nog deels niet gelokaliseerd. In de containers zaten veel serieuze auto-onderdelen, maar ook dit soort speelgoedauto’s.

De speelgoedauto’s zijn fors van formaat en slopen de netten van de vissers. De spullen worden ter recycling aangeboden. Zelfs als ze op uiterlijk gebied er nog goed uitzien. Zo zijn de BMW’s in dit verhaal bestuurbare speelgoedauto’s. De accu is door waterschade niet meer te gebruiken, waardoor de X6M’s rijp zijn voor recycling. Het zijn nog dure krengen ook. De elektrische kinderauto’s kosten gerust 200 euro. Vooral in de buurt van Ameland lijkt een hotspot voor dit soort speelgoed. Wel schattig, zo’n kleine grilletje.

Het zullen zeker niet de laatste speelgoedauto’s, auto onderdelen en andere spullen zijn die Nederlandse vissers binnenhalen. Het getroffen gebied in de Noordzee bevat nog 60 containers die kwijt zijn. In totaal zijn 291 containers in zee gevallen.

Fotocredit: De beroepsvissers op Twitter. Via Omrop Fryslân.