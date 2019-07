5 handige manieren om je bagage mee te nemen op vakantie

Jazeker, het lijkt zo eenvoudig. Maar er moet weer een heleboel mee. Wat zijn de beste manieren om je bagage mee te nemen? Team Autoblog heeft het voor je uitgezocht!

Het is weer vakantietijd. Dat betekent dat je leaseauto of particuliere wagen een compleet ander doel gaat dienen. De auto wordt zwaarder beladen en er zijn meer mensen aanwezig. Ook heb je ineens veel meer bagage mee dan normaal. Wat moet je dan doen?

We kunnen natuurlijk beginnen met: pak zorgvuldig in. Echter, het is vakantie. Dan heb je geen zin in kledingrantsoen. Kortom, alle bagage van het hele familie of vriendengroep moet mee. Dit zijn vijf handige manieren om deze uitdaging aan te gaan:

1. Stuur je koffer op via pakketpost

Laten we heel eerlijk zijn, niets is vervelender dan de hele auto inpakken en dat vervolgens je lieftallige eega meedeelt dat er nog 4 koffers bijkomen. Je kan natuurlijk ook gewoon enkel het minimale meenemen: met een tandenborstel, onderbroek, deo en een paar flessen water kom je al een heel eind. Laat de rest gewoon opsturen. Je kan tegenwoordig bij voldoende pakketservicebedrijven van deze service gebruik maken. De koffers worden bij je thuis opgehaald en op je vakantieadres afgeleverd. Zo kun je zelf heel licht bepakt reizen.

fotocredit: @kuifje via Autojunk.nl

2. Monteer een enorme dakkoffer

Meestal wordt de dakkoffer geassocieerd met skivakanties. Logisch natuurlijk, want langwerpige voorwerpen als ski’s, skistokken en snowboards passen er met kinderlijk gemak in. Uiteraard is het ook makkelijk te gebruiken voor de zomervakantie. Een dakkoffer is erg handig, vanwege zijn vorm is het vrij makkelijk om bagage snel terug te vinden, als je bijvoorbeeld iets uit je tas wil halen wat je nodig hebt. Met andere woorden: de bagage ligt náást elkaar, niet op elkaar gestapeld. Nadelen zijn er wel, zoals de beperkte topsnelheid. Maar ach, het is vakantie. Lekker relaxen hoort daarbij.

Fotocredit: @fioravanti via Autojunk.nl

3. Bagagebox op trekhaak

Ok, we geven het eerlijk toe: Het ziet er zeker niet cool uit. Integendeel. Maar het is toch echt heel erg handig. Ten eerste de extra inhoud: je kan al gauw 200 tot 300 extra liter meenemen. In sommige gevallen wel meer. Waarom een bagagebox? Simpel: het is super makkelijk en kent weinig nadelen. De box bevindt zich in de slipstream van de auto, dus je hebt geen last van een hoger verbruik. Ook heb je niet het nadeel van een lagere maximumsnelheid zoals je dat hebt met een aanhanger. Ook is een bagagebox mogelijk op een cabrio (en een dakkoffer niet). Mocht je al een fietsenrek hebben, er zijn merken die boxen leveren die daar precies op passen. Scheelt weer een hoop extra euro’s. Wil je nog meer besparen: je kan ze ook huren.

4. Huur een fullsize MPV

Heel erg leuk al die boxen bovenop (en dus achterop) je auto, maar ben je niet gewoon met de verkeerde auto begonnen? Met een beetje B- of C-segmenter kun je prima op vakantie, maar het houdt qua ruimte niet over. Je kan natuurlijk ook gewoon een fullsize MPV huren. We bedoelen geen Volkswagen Touran of Renault Scénic, maar het échte zware geschut: een Ford Galaxy of Seat Alhambra. Natuurlijk, het zijn geen spannende auto’s, maar het surplus aan ruimte is waanzinnig handig. Je kan schuiven met de stoelen en de bagageruimte is enorm. Ook zit je lekker hoog en dankzij het vele glas kun je de omgeving goed aanschouwen.

5. Maak je matchende aanhanger

Als je in stijl wil reizen, kan dat natuurlijk ook. Zo’n bagagebox is niet echt heel erg stoer en ook met een dakkoffer maak je niet de blits. Waarom stuuk je niet een paar maandlonen in een aanhanger die perfect matcht met je auto? Zeker in het geval van een iconische Audi RS4 of brute Volvo V70 ben je helemaal het mannetje (m/V) op de camping in Zuid-Frankrijk. Je hebt in elk geval altijd een gespreksonderwerp. Mocht je niet willen opvallen, een normale bagage-aanhanger kan natuurlijk ook gewoon.

Fotocredit: @wolfssjrd via Autojunk.nl

Meer lezen? Dit moet je weten over boetes in Europa!