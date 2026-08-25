A-Team busje op Marktplaats moet de hoofdprijs kosten

We komen vaak auto’s tegen op Marktplaats die BOMVOL zijn, maar een auto die is uitgerust met granaten en mitrailleurs hebben we nog niet vaak gezien. Toch zijn ze aanwezig op dit busje.

Dit is niet zomaar een busje. Je had het misschien al geraden, maar het gaat hier om het befaamde A-Team busje. Althans, een getrouwe replica daarvan. Het is dus een GMC Van, die voorzien is van de iconische zwart-grijze kleurstelling met rode striping.

Accessoires

Het busje is ook voorzien van alle benodigde accessoires, zoals de extra lampen op het dak, de spoiler, de velgen en – het belangrijkste van allemaal – de bullbar. Zoals je in de serie hebt kunnen zien, kun je daarmee moeiteloos alles aan de kant beuken. En je kunt met deze bus ook moeiteloos over een brug springen die half open staat. Alhoewel, proberen is op eigen risico.

























Ook het interieur heeft een A-Team aankleding gekregen. Achterin vinden we afluisterapparatuur en zelfs een klein wapenarsenaal, met mitrailleurs en handgranaten. Dat kan altijd van pas komen. We kunnen ons alleen niet herinneren dat er in het originele busje ‘I love it when a plan comes together’ op de vloer stond of ‘I pity the fool’ op het dashboard. En het Mr. T-poppetje komt ons ook niet bekend voor. Maar dat doet er verder niet toe.

Vraagprijs

We schreven een paar jaar geleden dat je een A-Team busje voor weinig kon kopen op Marktplaats (€ 18.500), maar dat geldt niet voor dit exemplaar. Hier wordt gewoon de hoofdprijs voor gevraagd. Deze GMC staat voor € 49.895 te koop op Marktplaats. Je moet wel een heel grote A-Team-fan zijn om dat ervoor over te hebben. Of, zoals Mr. T zou zeggen: I pity the fool die € 50.000 betaalt voor een oud GMC-busje.

Met dank aan RRRobert voor de tip!

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