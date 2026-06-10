Snelheidsduivels let op: A7 is voortaan een retourtje trajectcontrole

Wie regelmatig over de A7 rijdt, weet dat het traject tussen Purmerend en Hoorn niet bepaald bekendstaat als de Nürburgring van Noord-Holland. Toch trapten opvallend veel automobilisten er vrolijk boven de maximumsnelheid doorheen. Dat bleef niet onopgemerkt. Nadat eerder dit jaar al een trajectcontrole richting Purmerend werd ingeschakeld, is het nu ook gedaan met de vrijheid in de andere rijrichting. Helaas peunutbutter.

Retourtje controle

Volgens het OM staat vanaf vandaag ook het traject van Purmerend naar Hoorn onder trajectcontrole. Automobilisten worden gecontroleerd tussen hectometerpaal 17,7 en 27,5. Niet je snelheid op één punt telt, maar dus het gemiddelde over bijna tien kilometer asfalt. Wie denkt slim even af te remmen voor een camera en daarna weer plankgas te geven, jammer joh.

De maatregel komt natuurlijk niet gewoon zomaar even aanwaaien. Volgens Rijkswaterstaat reden tijdens de testfase dagelijks tussen de 5.000 en 8.000 bestuurders te hard op dit stuk snelweg. Op een verkeersstroom van zo'n 34.000 voertuigen per dag betekent dat dat grofweg één op de zes automobilisten zich niet aan de limiet hield. Het OM noemt als reden voor de controle: de verkeersveiligheid verbeteren en de kans op ongelukken verkleinen. In het Nederlands betekent dat een goede reden om de schatkist een beetje extra te vullen.

Wondermiddel voor brave burgers

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de trajectcontrole in de andere rijrichting zijn effect al bewezen. Je verwacht het niet maar toen daar in januari de handhaving begon, daalde het aantal hardrijders vrijwel direct met 90 procent. In de maanden daarna bleef het percentage overtreders laag. Waar in januari nog 1,2 procent van de weggebruikers te hard reed, zakte dat naar 1,07 procent in februari en 0,83 procent in maart. Alleen april liet met 0,89 procent een kleine opleving zien.

Dat klinkt misschien nog steeds als veel overtreders, maar vergeleken met de situatie vóór de trajectcontrole is het verschil echt heel groot. Voor de liefhebbers van stevig doorrijden is het dus slecht nieuws. Voor de verkeersveiligheid juist niet.

Altijd prijs

De nieuwe trajectcontrole werkt dag en nacht, zeven dagen per week. Of het nu dinsdagochtend in de spits is of zaterdagavond laat, het systeem blijft actief. Wie te hard rijdt, is gewoon altijd de lul.

Met de ingebruikname van deze controle staat de teller in Nederland inmiddels op 64 trajectcontrolesystemen verdeeld over 31 locaties. Daarmee wordt de kans steeds kleiner dat je ongemerkt een paar kilometer per uur extra meepakt. Al zullen cynici vooral constateren dat de Nederlandse snelweg langzaam verandert in een netwerk van camera’s met asfalt ertussen. Welkom in Nederland.

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