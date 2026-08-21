Aan deze vreemde eisen moet je voldoen als je naar de Dutch GP gaat

Wie dit weekend in Zandvoort op de tribune of in de duinen zit, schreef ik eerder een overzicht met alle zaken waaraan je moet denken voor je vertrek. Een onderdeel ervan zijn de zaken die je wel en niet mag meenemen. Daar is iets vreemds mee aan de hand.

Het is alom bekend dat de GP-organisatie niet langer heeft dat je rookbommen en fakkels meeneemt naar het circuit. Na wat incidenten waarbij de sfeerverhogers op de baan terecht kwamen of zorgden voor bijna blinde coureurs in de uitloopronde, moet het siervuurwerk tot een minimum worden beperkt. Maar dat is niet het enige.

Volendammers opgelet

Een reden om je buiten het evenemententerrein te houden, zit in je kleding. De raceorganisatie schrijft: “De toegang wordt geweigerd of ontzegd aan personen die kleding van voetbalclubs dragen, met uitzondering van nationale voetbalshirts.’’ Oftewel, fans van FC Volendam: het oranje thuisshirt van je club moet je thuislaten.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je deze maatregel op steeds meer grote evenementen tegenkomt. Het gaat over “provocerende uitingen op kleding of spandoeken”. De organisatie wil voorkomen dat de voetbalvoorkeur van agressieve aanwezigen niet leidt tot opstootjes of erger. Da’s te begrijpen, maar het is niet een voorwaarde waar je op voorhand aan denkt, toch?

Natte broek voor de paupers

Voor de diehard (of degenen die gewoon voor de goedkoopste kaartjes zijn gegaan) is de General Admission de plaats om de autosportactie te bekijken. Dit gebied heeft geen tribunes. Het loopt in de duinen van de Gerlachbocht helemaal tot aan de binnenkant van bocht 10 en nog een klein deel aan de binnenkant van bocht 13.

Fans die hier dit jaar 318 euro voor een weekend hebben betaald en even willen zitten, moeten dit in het duinzand doen. De circuitregels schrijven voor dat je geen eigen (opvouwbare) stoel of kruk mag meenemen. Lekker dan, als het op vrijdag (en misschien zaterdag en zondag) gaat regenen . Helemaal omdat je ook geen paraplu mag meenemen. Je zult het moeten doen met een poncho en eventueel een deken om op te zitten.

Andere voorwaarde bij andere races

Naast je F1-teamkleding kun je via een vlag aan de wereld om je heen kenbaar maken voor wie jij naar het circuit bent gekomen. Dit mag je overigens alleen doen met een vlaggenstok van maximaal één meter lang. Deze eis is wat minder controversieel, maar als je kijkt naar andere races wordt er met andere regels gewerkt. Kijk maar naar de podiumceremonies bij de GP van Italië. Je maakt mij niet wijs dat die vlaggenstokken korter dan 100 centimeter zijn.

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