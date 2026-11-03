Aangepast Belastingplan 2027: goed en slecht nieuws aan de pomp

Het kabinet heeft de aangepaste belastingplannen voor 2027 wereldkundig gemaakt. Wij kunnen natuurlijk vooral naar één onderwerp: wat gaat ons dat kosten aan de pomp?

Er staan verder ook weinig autorelevante onderwerpen in de veranderde belastingplannen van 2027 die nu bekend zijn. Ja, er gaat 95 miljoen euro extra naar politie en OM, maar we weten niet of en hoe de verkeerspolitie hiervan gaat krijgen. Daarom zoomen we maar in op hoe de overheid in gaat op hoge brandstofprijzen. Lang verhaal kort: er verandert niet veel ten opzichte van de eerdere plannen.

Accijnskorting blijft!

Goed nieuws: zoals is beloofd wordt de tijdelijke accijnskorting wederom verlengd. Hierover zegt de overheid: “Verder is het kabinet voornemens, middels het Belastingplan 2027, om de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel met een jaar te verlengen. Dit alles gaat grotendeels over de gewone auto voor de gewone man.” Dat scheelt een hoop pijn in de portemonnee bij de wekelijkse tankbeurt.

Geen maximumprijs bij de pomp

In de Kamerbrief Acties Weerbaarheid Energieschok heeft de overheid verschillende opties onderzocht om de brandstofprijzen te drukken. Er werd gekeken naar drie smaken: het verlagen van de accijnzen, het vergroten van de prijstransparantie bij tankstations en het instellen van een harde maximumprijs aan de pomp (zoals in België en Duitsland).

Het kabinet kiest er naar eigen zeggen bewust voor om niet in te grijpen met een maximumprijs. De redenering: “Een maximumprijs kan ervoor zorgen dat de snelle stijgingen in de groothandelsprijs (de prijs na raffinage) door tankstations vertraagd mag worden doorgerekend in de retailprijs. Dit gaat ten koste van de marge van tankstations en kan ertoe leiden dat brandstof met verlies moet worden verkocht.”

Omdat het instellen van een maximumprijs of geforceerde transparantie direct ingrijpt op de marges van pomphouders, zet het kabinet dus primair in op de accijnzen om de prijs te verlagen. Maar of dat genoeg is, dat moet blijken. Als ze het precies zo blijven doen als nu, lijkt me dat niet. Ondanks de korting betalen benzine- en dieselrijders zich scheel aan de pomp terwijl de helft van de prijs nog altijd naar de overheid gaat middels accijns en btw.

Reiskostenvergoeding

Daarnaast is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht per 1 januari 2026 verhoogd van 0,23 naar 0,25 euro per kilometer. Hiermee kunnen werkgevers een groter deel van de gestegen brandstofkosten onbelast vergoeden voor woon-werkverkeer.

Zo zie je: de geplande maatregelen blijven. Over de young- en greentimerregeling wordt niet meer gesproken. Die plannen blijven dus. Bekijk hieronder hoe die plannen ook alweer in elkaar staken. Dus, doet de overheid hiermee genoeg om de automobilist tegemoet te komen?

Bronnen: NOS, Tweede Kamer, United Consumers

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