Aankomende 'baby-Cullinan' krijgt stukje Rolls-Royce Boat Tail mee

Het lijkt erop dat 'baby' het autowoord van 2026 wordt. Gekscherend noemen vele merken hun kleinste model de baby, denk aan hoe de Gallardo de baby Lambo werd onder de Murciélago. Inmiddels is duidelijk dat er een baby-G-Klasse en een baby-Defender komt, waarmee respectievelijk Mercedes en Land Rover bevestigen dat er een kleinere versie komt van hun SUV's. Rolls-Royce komt binnenkort met een baby-Cullinan, al is 'ie bijna even groot als zijn grote broer en is het verschil in grootte minder belangrijk dan het verschil in aandrijflijn. En oh ja, Rolls-Royce heeft een stukje van de Boat Tail bewaard voor dit model.

In april zou Rolls-Royce met een nieuw model komen die op meerdere manieren belangrijk is. Het wordt de tweede SUV, de tweede EV en de auto die de Coachbuild Collection aftrapt. De relatie tot de Cullinan voor dit nader te noemen model is wat een Spectre tegenover een Ghost is. Ondanks dat de EV-vraag bij het merk ietwat tegenvalt, gaan ze dus gewoon door met elektrische BMW-onderdelen onder de überluxueuze auto's schroeven.

Bijzondere frunk

We willen de Spectre niet affakkelen of iets dergelijks, maar het is wel zo dat de auto... ietwat conservatief is. Als je een Wraith had gewild, kom je nu op een Spectre uit, met alle Rolls-Royce-trekjes van dien. Het lijkt erop dat Rolls-Royce met de nieuwe Cullinan-broer iets gaat doen wat eigenlijk enkel kan bij een EV. Daarvoor kijkt het merk af bij hele oude modellen uit hun eigen geschiedenis en die van andere merken, maar je zag het ook in iets andere vorm recent terug op de Boat Tail. Dit in oplage van drie stuks gebouwde model wat zo'n 25 miljoen euro moest kosten, zit natuurlijk vol met bijzondere uitrusting.

Het stukje wat terug te vinden gaat zijn op de elektrische Rolls-Royce Cullinan-evenknie is de bijzondere manier waarop de achterklep opereert. In plaats van één klep zitten de scharnierpunten in het midden en zijn er twee kleppen, een beetje zoals de motorkap van auto's uit de jaren '30. Dat is het onderdeel dat waarschijnlijk een rol gaat spelen op de nieuwe Rolls, want er zijn prototypes gespot waar je deze constructie duidelijk op kan zien. Omdat het een SUV wordt met een hatchback-kofferbak, gaat dit dan ook een rol spelen bij de frunk. Daar zit geen motor, dus kan het voor kofferruimte ideaal zijn.

Nog heel even afwachten voor de ins en outs van deze nieuwe Rolls-Royce voor naast de Cullinan. En of het een succes wordt, want de Spectre valt ietwat tegen ten opzichte van de initiële verwachtingen van de elektrische Rolls. De kopers zien toch graag een V12, zo blijkt. Tsja.