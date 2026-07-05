Aanmeldformulier voor sensationele circuitauto is bijna té eenvoudig

Het is zover: de McMurtry Spéirling is er nu in een consumentenuitvoering. Oftewel: gelukkige kopers mogen het apparaat kopen voor een dik miljoen euro. Het aanmeldproces op de website van McMurtry toont nu wat je allemaal moet bewijzen om er eentje te kunnen kopen. Even los van de donderwolk ter waarde van een miljoen euro, valt dat best wel mee.

Je ziet het steeds vaker bij merken die iets exclusiefs bouwen. Als je weinig auto's bouwt, is de kans groot dat de vraag het aanbod overstijgt. In Japan wordt dan vaak een loterij gehanteerd, want dat klinkt het meest eerlijk. Toch kijken merken vaak ook naar ambitie, direct dan wel indirect. Merken als Ferrari baseren het verdelen van hun ultieme auto's vaak op loyaliteit in de vorm van jouw reeds bestaande Ferrari-collectie. Ford selecteert GT- en Mustang GTD-kopers ook deels op loyaliteit, maar ook deels op basis van je intenties met de auto. Mensen die beloven ermee te rijden en hem niet als investering te zien, genieten de voorkeur.

Aanmelding McMurtry Spéirling

Bij McMurtry zit het toch ietsje anders. Je kan bij je eerste productieauto immers niet afdwingen dat de gedoodverfde koper er al vijf heeft. Ook hoef je niet aan te komen zetten met plannen over roadtrips door alle Amerikaanse staten, want hij is niet straatlegaal. Dus wordt het proces een stuk eenvoudiger. Op de website van McMurtry staat een aanmeldformulier wat iedereen kan invullen. Ook jij. Er worden eigenlijk maar hele eenvoudige dingen van je gevraagd.

Checklist

Je naam en achternaam, dat lijkt logisch. Ook een emailadres en telefoonnummer vindt McMurtry fijn om je te contacteren over je Spéirling-aanmelding. Dan zijn er nog maar twee verplichte vakjes. Het land waar je woonachtig bent en, hier gaat de aanmeldselectie waarschijnlijk het meest op stuklopen: je bedoeling voor de auto. Ook hiervoor geldt zoals gezegd, gewoon zeggen dat je ermee gaat rijden. Alle circuitdagen onveilig maken. Recordrondes neerzetten op alle circuits. Verzin iets leuks. Als het maar niet is 'aan mijn plafond hangen want ik ga er toch nooit mee rijden'.

De rest

Een optioneel vakje kan wellicht nog wat extra's bieden voor de aanmelding van je McMurtry Spéirling. Namelijk hoe je huidige autocollectie eruit ziet en of je verder nog vragen hebt. Dat laatste moet je zelf weten, dat eerste lijkt hopelijk een goed genoeg antwoord te creëren als je een miljoen euro kan stukslaan op een circuitspeeltje. Dan zal je daily vast geen Audi A1 zijn met de Spéirling als leuk ding voor het weekend. Of juist wel, extra humor.