Aanstaand F1-kampioen knalt tegen hek met AMG GT 4-Door

Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn eerste Formule 1-wereldtitel. Maar ook de 20-jarige Italiaan is niet perfect achter het stuur.

Dat blijkt wel uit een korte video die het Mercedes F1-team heeft gedeeld op social media. Antonelli en teamgenoot Russell zitten beide in een eigen Mercedes-AMG GT 4-Door voor een mediamomentje. Wanneer Antonelli wil wegrijden, gaat het mis. Het is ook niet niks hè: 1.169 pk aan e-power.

De leider in het coureurskampioenschap heeft zijn elektrische AMG nog in z’n achteruit staan. Hij trapt op het stroompedaal in de veronderstelling dat hij vooruit zal rijden. Antonelli komt er net wat te laat achter en tikt de houten schutting achter hem aan. De schrik is zichtbaar op zijn gezicht.

Gelukkig lijkt de schade mee te vallen, zowel bij de schutting als de emotionele schade bij de F1-coureur. Die vertrekt na het tikje met een flinke burn-out. Het verbaast me eerlijk gezegd dat de auto niet ingrijpt als je achteruit rijdt richting een schutting. Teammaat Russell komt nog met wat advies voor Antonelli: “Je moet hem in drive zetten. Vooruit’’ Joh. Gelukkig kunnen beide heren erom lachen.

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