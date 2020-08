AB Flashback: Aston Martin V8 Vantage S

Toch wel één van de meest begeerlijke varianten van de Vantage.

Deze generatie V8 Vantage is ontzettend lang in productie geweest. De vroege exemplaren hadden nog vele lelijke verwijzingen naar Volvo en Ford. De varianten die later volgden waren wél chique en zoals het eigenlijk altijd had moeten zijn.

De V8 Vantage S vanaf 2012 is zo’n variant. Hij heeft een net wat moderner uiterlijk, een beter interieur en 10 pk en 22 Nm extra ten opzichte van een gewone Vantage. In deze Autoblog Flashback blikken we terug op de rijtest met de Aston Martin V8 Vantage S.