Abarth wil een eigen hete Topolino maken, maar dat mag niet om deze reden

Bijna elke auto die Fiat naar de mensen van Abarth stuurt, wordt daar flink beter van. Het is dus ook logisch dat de sportieve afdeling zich nu aan het buigen is over het 'heet' maken van de Topolino. Maar daarbij komt een probleem naar boven: dat kan helemaal niet.

De Fiat Topolino is het schattige elektrische brommobieltje waarmee vooral 16-jarigen verleid moeten worden om een Fiat te kopen. Om dat jonge publiek wat meer aan te spreken, ging het kekke karretje vorige week al langs de sportafdeling van Fiat. Daar kreeg hij ondermeer race-strepen en we weten allemaal dat die elke auto op z'n minst optisch sneller maken. Maar het echte sportieve werk komt er nog aan, want Abarth werkt aan een eigen versie.

Een gegarandeerde hit

Dat weet Autocar te melden op basis van een gesprek met CEO Olivier François van Fiat. "Het is een droom. We werken eraan en hij komt mogelijk. Het zou een absolute hit worden", aldus François. "We willen de Topolino laten voelen als een Abarth, omdat we nog steeds de verkoopaantallen onder jongeren proberen op te krikken." De Abarth Topolino is volgens hem daarvoor het antwoord.

De vraag is alleen hoe Abarth het voor elkaar kan krijgen om de Topolino sportiever aan te laten voelen. Er is namelijk een heel belangrijk probleem waar zelfs de tuners niet omheen kunnen: de Topolino is in Europa geclassificeerd als een L6e-voertuig. Dat wil zeggen dat hij maximaal 8 pk en een topsnelheid van 45 kilometer per uur mag hebben. Kortom, echt 'heet' kunnen ze deze brommobiel niet maken.

Meer stickers

Abarth zal zich dus noodgedwongen moeten beperken tot wat visuele opsmuk. Eigenlijk precies hetzelfde als wat Fiat zelf al heeft gedaan met de Sport-editie, maar dan misschien met nog meer stickers en wat andere velgen?

Rendering Abarth Topolino

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