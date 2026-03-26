ABT heeft volgende Audi-tuningspakket al klaar staan

De Audi SQ5 is van zichzelf al geen stakker. V6, turbo, vierwielaandrijving, je komt heus wel mee met het verkeer. Maar zoals altijd geldt: het kan sneller, harder en vooral dikker. Enter ABT, dat zoals gebruikelijk even laat zien hoe het óók kan.

Meer vermogen, minder excuses

Onder de kap blijft natuurlijk de bekende 3.0 TFSI V6 zitten, goed voor standaard 367 pk en 550 Nm. Keurig, maar ABT vindt dat vanzelfsprekend weer iets te beschaafd.

Daarom zijn er twee sappige smaken waar je uit kan kiezen: de Power S met zo’n 440 pk en 600 Nm, en de Power R die het geheel nog een stuk verder oprekt naar ongeveer 470 pk en 650 Nm. Vooral die laatste maakt het interessant. De topsnelheid blijft dan wel hetzelfde, maar de weg ernaartoe wordt een stuk leuker. Meer punch, meer trekkracht en vooral het gevoel dat je niet in een 'gewone' SQ5 zit.











Sportback met extra drama

De SQ5 is er als SUV en als Sportback, maar laten we eerlijk zijn: die Sportback is wel een beetje waar het feestje zit. Coupé-lijnen, iets meer drama en precies het soort auto waarbij ABT los wil gaan. Met een pakket aan spoilers, diffuserelementen en andere aerodynamische upgrades oogt de auto breder, lager en een stuk agressiever. Achteraan hangen vier matzwarte uitlaten van 102 mm die vooral laten zien dat subtiliteit hier geen prioriteit is.









Lager, dikker en net wat serieuzer

ABT pakt ook het onderstel aan. De SQ5 gaat zo’n 40 tot 45 mm omlaag, wat natuurlijk zorgt voor strakker sturen en minder overhellen. Daarbij horen uiteraard dikke wielen: 22-inch ABT EVO Sport-velgen in glanzend zwart die de wielkasten nagenoeg perfect vullen.

Binnenin blijft het relatief bescheiden met wat ABT-accenten zoals instapverlichting en vloermatten, maar dat is misschien ook wel prima. Het gaat hier vooral om hoe hij rijdt en oogt.

Voor wie het wil: het volledige pakket kost rond de 21.000 euro, exclusief montage. Niet goedkoop, maar je krijgt er wel een SQ5 voor terug die gevaarlijk dicht tegen RS-territorium aanzit.