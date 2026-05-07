Zoveel pk had een Lamborghini Urus van ABT nog nooit

ABT gaat verder met de Lamborghini Urus en gaan krachtiger dan ooit tevoren. De magische 1.000 pk wordt doorbroken.

Er waren al tuners die het voor elkaar hadden gekregen om meer dan 1.000 pk in de Urus te krijgen. Niet zo vreemd, de 4.0 liter V8 met twee turbo’s is in allerlei gedaantes door tig partijen aangepakt. Denk aan een omgebouwde Audi RS6, een gepimpte Bentley Bentayga. In principe is het allemaal dezelfde basis.

Dit keer is het ABT die 1.000 pk uit een Urus sleurt, maar dan wel de PHEV. De Urus SE dus. De motorische tuning gaat gepaard met uiterlijke opsmuk. Front splitter, sideskirts, spiegelkappen, een nieuwe diffuser. En dat allemaal van carbon uiteraard.

Voor wie het nog niet genoeg vindt, is er ook een optionele achtervleugel met extra aero-fins voor de sier en een beetje functionaliteit. De onderdelen zijn doorgaans los aan te krassen op de bestellijst. Het is maar net wat je wil hebben op je Urus SE bij ABT. Kers op deze Duitse appelflap met Italiaanse kersen zijn 23 inch gesmeden velgen.

Die V8 moet ook lekker bulderen natuurlijk. ABT monteert een eigen RVS-uitlaatsysteem met vier eindpijpen van 105 millimeter. Sierstukken zo groot, daar kan je een baby in verstoppen. Niet doen hoor.

Met de Power S-upgrade tikt de Urus SE nu zo’n 910 pk aan. Maar als dat niet genoeg is kun je voor standje maximaal gaan met die eerder aangegeven 1.000 pk. Dat laatste is op aanvraag. Net als de slager vraagt: mag het een onsje meer zijn? Dan zeg je ja bij ABT.

ABT knutselt niet met het hybride systeem, je kunt daarmee nog steeds braaf de PHEV-chef uithangen door geruisloos je dorp of stad te verlaten.

De Duitse tuner is de lulligste niet en deelt alvast wat prijzen. Het complete feestpakket inclusief Duitse BTW en montage komt neer op 50.000 euro. Maar een uitgeklede versie van deze tuning begint al bij 5.000 knaken, of 10.000 euro als je het pakket wil dat je 910 pk geeft. Kortom, keuze zat. Al moet geld voor een gemiddelde Lamborghini Urus-rijder weinig uitmaken.