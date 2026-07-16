Audi-vijfcilinder krijgt 630 pk in Abt RS3 dankzij bijzondere techniek

Abt heeft wat te vieren dit jaar. De Duitse tuner bestaat maar liefst 130 jaar. Abt viert dit met een jubileumtrilogie. Na het eerste deel met de RS6-LE 800 is dit het vervolg: de Abt RS3 630.

De legendarische 2,5-liter vijfcilinder van Audi zingt binnenkort helaas zijn zwanenzang (althans, zonder hybride hulp) maar niet voor Abt hem dus nog een keer kietelt. Het origineel van 400 pk is opgewaardeerd naar 630 pk! Daarnaast heeft de RS3 nu 700 Nm aan koppel. De 0-100-tijd wordt niet gecommuniceerd, maar de begrensde topsnelheid wel: 300 km/u schoon aan de haak.

Bijzonder stukje techniek voor 630 pk

Hoe krijgt Abt dit voor elkaar? De tuner heeft niet simpelweg de turbodruk omhoog geschroefd. Onder de kap vinden we een compleet aangepaste turbo, een grotere intercooler en het pronkstuk: een IWI-systeem (Indirect Water/Ethanol Injection). Dit systeem spuit vlak voor de gaskleppen een mengsel van water en ethanol in. Dit zorgt voor een extreme interne koeling van de verbrandingskamers. Omdat koude lucht meer zuurstof bevat, verloopt de verbranding vele malen efficiënter en kan de motor ook onder extreme last zijn maximale vermogen blijven leveren zonder dat de computer uit veiligheid hoeft in te grijpen om de boel te koelen.

Het leukste detail aan dit hele IWI-systeem? Je kunt het instellen via je telefoon. Je activeert de hardcore 630 pk-modus gewoon via de My Abt-app op je telefoon. Omdat deze app volledig compatibel is met Apple CarPlay, kun je het systeem en de verschillende rijmodi direct bedienen via het touchscreen in het dashboard van de Audi.

Uiterlijk vertoon

Abt wil natuurlijk graag dat je ook naar de buitenwereld laat zien dat je RS3 in Kempten is langs geweest. Daarom is er een hoogglans carbon aerodynamica-pakket. De set bestaat uit zaken als een agressieve frontsplitter met extra 'flics' op de bumper, dikke sideskirts, een opvallende diffuser aan de achterzijde en een subtiele achterspoiler. Dikke, lichtgewicht 20-inch Abt-sportvelgen maken het uiterlijk compleet.

Mocht je zo’n zwaar getunede RS3 wel zien zitten? Wees er dan snel bij. Abt gaat er namelijk maar 30 van bouwen. Het pakketje is niet goedkoop: 58.000 euro, plus 9.500 euro installatiekosten. Alles bij elkaar dus 67.500 euro en dan moet je nog een basis-RS3 kopen van meer dan een ton in Nederland. Van de andere kant: de leukere RS3 Competition Limited gaat ook voor ruim anderhalve ton. Heb je dan liever af-fabriek tuning zonder motorupgrade of een duurder Abt-pakket met 230 pk extra?

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