ABT sloopt af fabriek de koperkleur van je brave lease-Cupra

Cupra en Abt trekken al langer samen op, maar tot nu toe moest je meestal de dikste uitvoering bestellen om te profiteren van het spul van de Duitse tuner. Daar komt verandering in. De twee merken introduceren het ‘Custom Cupra by Abt’-pakket. Ook je brave leasebak met 150 pk kan daardoor voortaan voorzien worden van een leuker uiterlijk.

Het pakket wordt door Cupra gepresenteerd als een primeur: het is de eerste keer dat een dergelijke tuningkit rechtstreeks via de configurator besteld kan worden. Vooralsnog doen alleen de Cupra Leon (Sportstourer) en Formentor mee. Mocht je al een Leon of Formentor voor de deur hebben staan, dan kun je een Abt-pakketje ook laten retrofitten door een Cupra-dealer.

Waar we Abt vooral kennen van ECU-aanpassingen en bijbehorende vermogensupgrades voor Audi’s, blijft de techniek bij dit specifieke Cupra-pakket onaangeraakt. Het draait hier puur om het uiterlijk. De Abt-Cupra’s kun je makkelijk herkennen. Het kenmerkende brons van Cupra wordt namelijk compleet weggehaald. De koperkleurige logo’s worden vervangen door exemplaren in Dark Chrome. Natuurlijk plakt de tuner ook wat badges van zichzelf op de auto.

Het Abt-pakket voor de Cupra Leon

Voor de hatchback en stationswagon van Cupra heeft Abt gekeken naar de Leon VZ TCR-racewagen. Van daaruit is een agressieve splitter ontstaan en leuke zijskirts. Verder voegt de tuner winglets, wat windgeleiders bij de C-stijl, een dikke diffuser en een leuke dakspoiler toe.









De wielkasten worden standaard gevuld met matzwarte 19-inch 'Mistral'-velgen. Bestel je de dikkere Leon VZ, dan krijg je specifieke 19-inch 'CUSTOM'-wielen. Kies je voor de 300 pk, 325 pk (of 333 pk voor de Sportstourer) sterke VZ-versies óf de optionele Akebono-remmen, dan legt ABT er direct extra breed rubber (245 mm) omheen voor maximale grip.

Cupra Formentor van Abt

Ook voor de populaire crossover zijn er tuningspulletjes. Die haalt dan weer geen inspiratie uit de racerij, maar uit een model dat nooit naar Nederland kwam: de gelimiteerde Formentor VZ5 met Audi-vijfcilinder. Die motor zit er helaas niet in. De Formentor krijgt wel een scherpere splitter en speciale frames rondom de luchtinlaten in de voorbumper. De deurlijsten zijn dikker aangezet en ook hier vind je de C-flaps en Abt-dakspoiler.









Opmerkelijk: heb je wel zo’n échte Formentor VZ5, dan vervallen de voor- en achtersplitter uit de kit (die heeft van zichzelf immers al bumpers van koolstofvezel). In plaats daarvan rolt de VZ5 dan op exclusieve 20-inch glanzend zwarte wielen. Alle overige Formentors moeten het doen met de matzwarte 19-inch Custom-velgen.

Vanaf juli 2026 kun je het ‘Custom Cupra by Abt’-pakket aanvinken in de configurator. Prijzen voor de pakketten worden later bekendgemaakt.

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