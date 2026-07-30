ABT slaat compleet door en geeft Audi RS Q8 absurd vermogen

Hoeveel vermogen heeft een SUV eigenlijk nodig? Audi vond 640 pk wel prima. ABT keek daar waarschijnlijk vijf seconden naar, haalde zijn schouders op en besloot er nog eens een kleine 360 pk bij te gooien. Het resultaat is een Audi RS Q8 die met zijn 1.000 pk eigenlijk gewoon absurd hard gaat. Ja, dat dus.

Verjaardag vier je niet half

ABT bestaat 130 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Na de eerder gepresenteerde RS6-LE 800 is nu het laatste deel van de jubileumtrilogie onthuld: de RSQ8-LE 1000. De basis is de bekende Audi RS Q8, maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij. De 4,0-liter biturbo V8 krijgt onder meer grotere turbo's, een nieuwe intercooler en een water-/ethanolinjectiesysteem dat de motor intern extra verkoeling moet geven. Daardoor kan er meer lucht de cilinders in en levert de V8 een totaalvermogen van 1.000 pk.

Dat systeem is overigens niet altijd actief. Via de myABT-app, die je gewoon kan bedienen via Apple CarPlay of Android Auto, schakel je het volledige vermogen gewoon in wanneer je daar zin in hebt. Alsof je een soort cheatcode activeert. ABT verhoogt trouwens ook de topsnelheid naar 320 km/u. Handig voor... tja, Duitsland.

Naast dat zooitje vermogen krijgt de RSQ8-LE 1000 ook ABT Body Control. Dat bestaat uit aangepaste luchtvering én een adaptief actief rolstabilisatiesysteem, waardoor het gevaarte volgens ABT veel vlakker de bocht door moet.















Carbon? Ja. Goud? Ook.

Dat dit geen standaard RS Q8 is, zie je natuurlijk al voordat je de auto start. De complete carrosserie is volgepropt met mat carbon, van de voorspoiler tot helemaal aan de achtervleugel. Daar omheen monteert ABT lekker brede spatbordverbreders en nieuwe luchtgeleiders, terwijl de nieuwe 23-inch gesmede velgen in satijngoud vooral duidelijk maken dat jij niet zomaar een RS Q8 rijdt. De goudkleurige velgen zijn trouwens niet alleen omdat ze er dik uitzien. Ze verwijzen uiteraard naar het jubileum en keren ook terug in verschillende details op de auto.

Ook binnenin wordt je continu herinnerd aan het jubileum. Alcantara op het stuur, mat carbon op vrijwel alles wat je kunt aanraken, speciale RSQ8-LE-logo's, een jubileummunt in de middenconsole en natuurlijk een individueel productienummer. Er komen namelijk maar 30 exemplaren.





Goedkoop is anders

De ombouw is overigens niet voor mensen die net hun vakantiegeld hebben ontvangen. Alleen het ABT-pakket kost je namelijk al 165.000 euro. Daar komt nog eens 20.000 euro bij voor de montage, exclusief TÜV-keuring en aflevering.

Daarmee betaal je in totaal een slordige 185.000 euro boven op de prijs van een Audi RS Q8. Voor dat geld koop je ook een complete Porsche 911 Carrera. Maar die heeft dan weer geen 1.000 pk, een water-/ethanolinjectie en goudkleurige velgen. Prioriteiten.

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