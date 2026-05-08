EV-accu's worden veel te heet tijdens snelladen van BYD

Supersnelladen is heel handig. Binnen vijf minuten de weg weer opdraaien met een bijna volle accu wil iedereen wel. Maar tot dit moment wordt er alleen gesproken over de voordelen en blijvende nadelen buiten zicht. Toch lijken ze er wel te zijn...

1.500 kW maakt warm

Waarschijnlijk weet je ondertussen wel dat snelladen schadelijk kan zijn voor de accupakketten van EV's. Het onderliggende probleem hierbij is de warmte die bij het snel voltrappen met veel kWh's ontstaat, de chemische samenstelling van de accu's doet degraderen. Je zou dan ook zeggen dat hoe hoger de laadsnelheid, hoe hoger de temperaturen die aangetikt worden tijdens het laden en hoe hoger de schade aan het pakket. Toch hoorden we niemand over deze potentiële problemen toen BYD vol trots het Flash Chargen met 1.500 kW aankondigde. Er werd met geen woord gesproken over hoge temperaturen, maar enkel over de paar minuten die nodig waren om het accupakket te vullen.

Tot nu dan. Want onafhankelijke tests wijzen uit dat de oppervlaktetemperatuur een accupakket tot wel 76,4 graden Celsius kan bereiken. De piektemperatuur op de polen van de accucellen zelf tikt daarbij 71 graden Celsius aan. Je hoeft geen accutechnicus te zijn om te weten dat dit wel erg heet is. Zeker als een beetje batterij het liefst zo tussen de 20 en 30 graden Celsius opereert. Het is dan ook niet gek dat er nu wel vragen gesteld worden over de potentiële schade over langere termijn bij het gebruik van de Flash Chargers.

Beperkt inzicht

De tester beperkte zich tot het meten van de oppervlaktetemperatuur, omdat hij de integriteit van het accupakket niet wilde aantasten. Toch geeft hij aan dat hij op een later moment ook op celniveau wil gaan meten. Ook benadrukte hij dat het koelstysteem van de auto tijdens het laden volledig operationeel en werkend was.

Toch lijkt het erop dat de LFP-accu die getest wordt, niet aan de aankomende eisen voldoet. Komende Chinese wetgeving bepaald namelijk dat een LFP-cel nooit heter mag worden dan 65 graden Celsius. De tester verwijst daarnaast ook zelf naar meerdere studies die aangeven dat accudegradatie versneld gaat tussen de 80 en 120 graden Celsius en dat dit zou kunnen leiden tot zelfontbranding en andere problemen.