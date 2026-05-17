Waarom je volgend jaar naar de 24 Uur van de Nürburgring MOET gaan

Voor de 54e keer was de Nürburgring-Nordschleife het toneel voor een 24-uurs autorace dwars door de Eifel. De editie van 2026 zal de geschiedenis gaan als de Nordschleife-ontgroening van Max Verstappen. Maar wat gebeurde er nog meer dat je niet via de YouTube-livestream zag? Je leest er hier een deel van.

Een deel inderdaad. Ik ben aanwezig geweest bij de race en ik durf met enige zekerheid te zeggen: ik heb ook een groot deel van de mogelijke ervaringen gemist. Niet dat ik niet mijn best heb gedaan, maar omdat er zo onnoemelijk veel te doen is bij de 24 Uur van de Nürburgring. Dat krijg je als je gaat racen op een circuit van 25,3 kilometer. De hoofdactiviteiten vinden echter plaats rondom het start/finishgedeelte, tevens de plek waar ik het meest heb rond gehangen. Dit viel er mij op

Geen Zandvoort of Le Mans

Wat je direct merkt: dit is compleet anders dan de GP van Nederland van de afgelopen jaren. Dat wist je al, maar tevens is de sfeer ook anders dan bij de even lange race in Le Mans. Hier in Nürburg is men veel relaxter en nuchterder, zowel de toeschouwers als de personen die het publiek in het gareel moeten houden.

Voorbeeldje? Er zijn geen ellenlange rijen om binnen te komen door strenge tassencontroles of uitgebreide fouilleersessies. Nee: je laat gewoon je kaartje scannen, krijgt een lichtblauw bandje om en kunt zo vaak als je wilt van het terrein. Af en toe kom je langs een controlepunt waar je je bandje mag tonen. Mag, want je zult ook niet aan je arm getrokken worden als de beveiliger even niet een blik op je pols kon werpen. Wat ik zeg, relaxt.









Ook iets dat anders is dan de F1: de tickets. Er is eigenlijk maar één type ticket: complete toegang tot alle delen van de baan. Ja, er zijn speciale lounges van de teams voor sponsoren, personeel en andere belangrijke mensen, maar verder is bijna alles toegankelijk. Zo ook de paddock. Waar die bij de F1 en 24 Uur van Le Mans zwaar beveiligd zijn door kasten van kerels, word je hier als fan juist aangemoedigd om eens een ommetje te maken in het rennerskwartier. Er is bijvoorbeeld op vrijdag een handtekeningensessie in de pitstraat. Ook voor de uitgang van de pitboxen is geen beveiliging nodig: wie er niet in de box thuishoort, komt er ook niet. Oké, op één box na: de pitbox van Verstappen. Daar moet een grote, brede, kalende man in Winward Racing-polo met over elkaar gekruiste armen toezien en het buitenhouden van indringers.

Vervolgens mag ook iedereen van het publiek een uur of twee voor de race, de startgrid op. Geen Martin Brundle die celebs probeert te interviewen, maar Johann en Carla die een glimp proberen op te vangen van Verstappens wapen voor dit weekend. Zodra de organisatie een bord met ‘’Zuschauer raus’’ de lucht in houdt, is het rechte stuk tegen de hoofdtribune binnen een mum van tijd leeg. Hetzelfde gebeurt tijdens de opwarmronde waar fans in de eerste paar bochten van de Nordschleife op de kerbstones mogen staan. Een magisch tafereel waar, wederom, iedereen zich aan de regels houdt.

Wat ben je kwijt voor een weekend 24 Uur van de Nürburgring?

Over de ticketprijzen valt ook moeilijk te klagen. Sowieso mogen kinderen tot twaalf jaar gratis naar binnen, het hele weekend lang. Kinderen tot vijftien jaar en mensen met een beperking kunnen kaarten bestellen tegen een voordeliger tarief. Ga je één dag, dan ben je een euro of 40 kwijt. Blijf je langer en ga je kamperen? Dan kun je de zaterdag en zondag al meepakken voor 70 euro. Dan betaal je nog 10 euro Umweltpfand, maar krijg je dit bedrag ook weer terug als je je borgkaart én, en dat doen ze wel slim, gevulde vuilniszakken inlevert. Zo blijven de kampeerplekken langs de baan schoon. Oké, je moet er nog eten en drinken (waarvoor tentjes genoeg zijn, maar voor de full experience moet je eigenlijk zelf barbecueën natuurlijk!), maar voor 200 euro ben je er wel. Dat haal je met een F1-weekendje niet.

Giga-automeeting!

Voor de autoliefhebbers is er buiten de raceauto ook genoeg te zien en te beleven. Waar het Concorso d'Eleganza Villa d'Este van afgelopen weekend vooral weggelegd is voor CEO’s en andere belangrijke mensen, komen hier de rasechte petrolheads. Het is een af en aan rijden van tof spul waarbij je vrienden elkaar ziet aanstoten om mee te kijken en het kunst op vier wielen op de lens te krijgen. Het stikt hier van de 911 GT3 RS’en, Mustang GTs en M3’s, maar ook leuk getunede Golf 1’tjes of goed bijgebouwde T1-busjes.

Alsof dat niet genoeg is, is er een complete autotentoonstelling op poten gezet in het hoofdgebouw. Denk aan de wereldpremière van de ID. Polo GTI en een stel showversies van de raceauto’s die zometeen gaan rijden. Voor wie wil, wat in de praktijk voornamelijk de jongere bezoekers zijn, zijn er racesimulatoren.

Het vervoer van Autoblog

Met zoveel mooi spul op de weg kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Daarom hebben onze vrienden van Porsche mij opgezadeld met deze 911 (911.1) Targa 4S. Kenners zien het misschien wel meteen, maar dit is geen doorsnee Elfje. Je kijkt hier naar de Exclusive Edition.

Porsche bracht de 911 Targa 4S Exclusive Edition in 2015 uit om de vijftigste verjaardag van Targa te vieren. Hoe doe je dat? Maar 15 stuks van de Targa 4S op deze geweldige manier laten samenstellen door Porsche Exclusive en alleen verkopen aan Nederlandse klanten. Die klanten kregen een Gulf-blauwe 911 met 20-inch lichtmetalen ‘Fuchs-design’-wielen. Nog een historische referentie vinden we aan de binnenkant: de ‘Pepita’-stof op de stoelen.











Kopers konden kiezen uit een handbak of, zoals wij hebben, de fabelachtige PDK-automaat. Hij speelt een fantastisch samenspel met de atmosferische 3,8-liter zescilinder boxermotor met 400 pk. Die krachtbron hoor je dan weer extra goed dankzij het sportuitlaatsysteem. Dit is de eerste keer dat ik langere tijd in een 911 rijdt en ik durf wel te zeggen: ik ben de rest van mijn autoleven verpest. De manier waarop dit apparaat reageert op je input is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Het gevoel dat je via het stuur en je bips krijgt, wordt nooit zenuwachtig of gevaarlijk, maar geeft enkel meer vertrouwen. Een machtig gevoel.

Zijn er nog nadelen aan de 24 Uur van de Nürburgring?

Natuurlijk zijn die er. Het weer bijvoorbeeld is uiterst onvoorspelbaar, maar wel vaak koud. Veel en goede kleding is dus een noodzaak. Hier lijkt het publiek echter weinig last van te hebben: die houden zich warm met bier, worst en een kampvuurtje. Die mensen zijn echter wel met veel.

Dit jaar kwamen er 352.000 mensen naar Nürburg voor de race. De lokale infrastructuur kan er prima mee omgaan, maar je komt natuurlijk wel in files terecht. Een grotere irritatiefactor is de busshuttle. Het is voor iedereen mogelijk om verschillende plekken langs de baan te zien dankzij de shuttle. Het idee is leuk, maar er zijn te veel mensen voor te weinig bussen. Daardoor duurt het lang voordat er een bus stopt waar jij in past. Maar ja; als je toch naar de Caracciola Karussell of YouTube-corner wilt, ga je ook niet met de voet, want daarvoor is de afstand te groot.

Waarom moet ik dan toch gaan?

Simpel: er is niks dat ook maar in de buurt komt van pure autosport als de 24 Uur van de Nürburgring. De liefde voor de belangrijkste bijzaak in het leven wordt hier zo puur gevierd dat je dit tenminste één keer in je leven moet hebben meegemaakt. Ik hoop volgend jaar weer langs te gaan, maar dan met een tentje, ergens in de buurt van Pflanzgarten om er een nog puurdere ervaring op te doen. De tickets voor volgend jaar gaan ergens in december 2026 in de verkoop. Met of zonder Verstappen zal de verkoop ervan weer goed verlopen schat ik in, dus wees er snel bij!

Met dank aan XXL Nutrition en Porsche Centrum Nederland