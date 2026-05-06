Achtergelaten Porsche 911 GT3 roept vragen op

Een zwaar gehavende Porsche 911 GT3 is achtergelaten in een veld, terwijl de bestuurder spoorloos is verdwenen. En ja, dat roept nogal wat vragen op.

Het incident vond afgelopen donderdagavond plaats op de A66 bij de afrit Hanau-Nord, niet ver van Frankfurt. Rond 20:40 uur ging het mis. Volgens getuigen remde de zwarte GT3 met Servisch kenteken plotseling hard, waarna de bestuurder de controle verloor. Wat volgde was geen subtiel schuivertje, maar een flinke klapper. De Porsche ging in de rondte en ramde twee keer vol de vangrail. Op de foto’s is de schade goed te zien.

Van snelweg naar weiland

Na de impact was de auto er slecht aan toe. Brokstukken lagen verspreid over de weg en vloeistoffen lekten uit het wrak. Toch eindigde het verhaal daar niet. De zwaar beschadigde Porsche werd namelijk niet op de plek van het ongeluk achtergelaten, maar later teruggevonden in een veld nabij Bruchköbel, vlak bij de B45.

Van de bestuurder ontbreekt elk spoor. De Duitse politie staat voor een raadsel en is op zoek naar de persoon achter het stuur.

De schade liegt er in ieder geval niet om. Alleen al aan de auto en de vangrail wordt het bedrag geschat op meer dan 120.000 euro.

De GT3 in kwestie betreft een 992.1. Eentje van de huidige generatie, van voor de facelift dus. 510 pk uit een 4.0 liter boxerzescilinder. Pk's waar de bestuurder duidelijk niet mee om kon gaan.

Waarom vluchten?

De grote vraag is natuurlijk waarom de bestuurder de benen heeft genomen. Dit is natuurlijk geen zuivere koffie. Mogelijke scenario’s zijn er genoeg. Denk aan rijden zonder geldig rijbewijs, onder invloed, een gevalletje huurauto of simpelweg paniek. Het feit dat de auto een buitenlands kenteken had, maakt het er niet overzichtelijker op. Het mag in elk geval duidelijk zijn dat de bestuurder geen zin had om verantwoordelijkheid te nemen.

De Duitse politie houdt alle opties open en roept getuigen op zich te melden.

Fotocredit: Polizeipräsidium Südosthessen