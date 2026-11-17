Sommige mensen hoeven niet te wachten op GTA VI. Gisteren ontwikkelde zich op de A16 een achtervolging die zich zomaar in GTA had kunnen afspelen. Het eindigde met een ‘BUSTED’ voor een Audi RS4.

De verkeerspolitie kreeg gisteren op de A16 een witte Audi RS4 B8 in de smiezen die valse kentekenplaten bleek te hebben. De bestuurder had echter geen zin om te stoppen, dus ontstond er een achtervolging. Daarbij liepen de snelheden op tot 250 km/u. Harder kan de RS4 ook niet, als de begrenzer er nog op zit.

Crash

De Audi reed al snel België in, maar dat betekent gelukkig niet dat de Nederlandse politie moet afdruipen bij de grens. De achtervolging ging dus in volle vaart door. In Haasdonk, ten zuidwesten van Antwerpen, ging het mis. De RS4 crashte tegen een bestelbusje. Vervolgens kropen er meerdere mannen uit, die te voet het hazenpad kozen. Met behulp van een Belgische politiehelikopter konden er “meerdere verdachten” in de kraag worden gevat, zo meldt de politie. Of dat ook alle verdachten zijn, is niet helemaal duidelijk.

Gestolen in 2024

Zoals je op de foto’s kunt zien heeft de RS4 een zware klapper gemaakt. De auto bleek al in 2024 gestolen te zijn. De eigenaar zal inmiddels wel zijn geld hebben gekregen van de verzekering, dat scheelt. De dieven kunnen er in ieder geval niet meer van genieten. Desalniettemin is het zonde dat zo’n dikke RS4 in de prak wordt gereden door tuig van de richel.

Overigens verwachten we wel dat deze RS4 nog door iemand wordt gerepareerd. We kunnen de schade aan de rechterkant niet helemaal overzien, maar zolang een auto als dit niet compleet krom of door de helft is, zijn er altijd wel een paar beunhazen die ‘m weer oplappen.

Via: Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant