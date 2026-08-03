Flikker maar op Renault 5, deze Chinees heb je al voor 21K

Een EV onder de 21 mille? Dat klinkt bijna als een aanbieding uit de folder van de Lidl. Toch is dat precies wat Geely vanaf september in Nederland gaat proberen. De Chinese fabrikant komt namelijk met de nieuwe E2 en mikt daarmee vol op kopers die wel lekker elektrisch willen rijden maar niet hun spaarrekening willen plunderen.

Veel auto voor weinig geld

De Geely E2 verschijnt in september bij de Nederlandse dealers en is verkrijgbaar als Pro, Max en Ultra. Je zou bijna zeggen dat het een Iphone is. De vanafprijs bedraagt 20.990 euro, al zit daar wel een early bird-korting van 2.000 euro bij inbegrepen. Zonder die introductiekorting begint de prijslijst dus bij 22.990 euro.

Voor dat geld krijg je trouwens geen uitgekauwde budgetbak ofzo. Sterker nog, de standaarduitrusting is echt best wel compleet. Alle uitvoeringen hebben standaard stoelverwarming, een 14,6-inch multimediascherm, een duurzame LFP-batterij, zeven airbags, diverse ADAS-rijhulpsystemen, een multi-link achteras én, jazeker, achterwielaandrijving. Dat laatste zie je in deze prijsklasse nou niet iedere dag.

De topversie Ultra doet daar nog een schepje bovenop met een 540-gradencamera, waarmee je niet alleen rondom, maar zelfs onder de auto kunt kijken. Je weet maar nooit wanneer er iemand onder ligt.

Klein van buiten, groot van binnen

Hoewel de E2 als schattige hatchback door het leven gaat, claimt Geely dat het interieur echt bovengemiddeld ruim is. De vijfzitter beschikt over een 375 liter grote kofferbak en daarnaast nog eens over een 70 liter grote frunk. Genoeg ruimte dus om de boodschappentassen en de laadkabel uit elkaar te houden.

Ook het gewicht is best wel gunstig. De Pro weegt 1.290 kilogram, terwijl de Max en Ultra uitkomen op 1.365 kilogram. Daarmee behoort de E2 volgens Geely tot de lichtste auto's in zijn klasse. Dat is echt mooi meegenomen voor het verbruik en het rijgedrag.

Tot 345 kilometer actieradius

De instapversie Pro krijgt een 35 kWh accupakket, goed voor een WLTP-actieradius van 252 kilometer. Wie wat vaker lange afstanden rijdt, kan kiezen voor de Max of Ultra. Die beschikken over een 47 kWh batterij en halen volgens de WLTP-meting 345 kilometer op een volle lading. Volgens Geely is dat genoeg om van Groningen naar Maastricht te rijden zonder tussendoor een laadpaal op te zoeken. Voor de gemiddelde woon-werkrijder moet dat genoeg zijn om de hele werkweek zonder laden door te komen.

De Geely E2 is vanaf vandaag vooruit te bestellen. De eerste exemplaren staan vanaf september bij de Nederlandse Geely-dealers. De grote vraag is vooral of de concurrentie zich een beetje zorgen moet maken. Want met een vanafprijs van net geen 21 mille zet Geely de aanval op de betaalbare EV-markt in ieder geval hard in.

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