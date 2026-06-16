Waarom de brandstofprijzen nu dalen (en blijven dalen)

Het zijn turbulente tijden voor de benzine- of dieselrijder. De prijzen aan de pomp schieten al maanden alle kanten op, grotendeels aangedreven door de geopolitieke onrust rondom de oorlog in Iran. Gelukkig is er nu een lichtpuntje aan de horizon.

Uit de nieuwste Monitor Brandstofprijzen van de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) blijkt dat de brandstofprijzen over de gehele keten licht zijn gedaald. Inmiddels zit de dieselprijs weer onder die van de benzine en gaan we rustig terug naar de normale situatie. De gegevens in de monitor, die zijn bijgewerkt tot en met 8 juni 2026, laten zien dat de daling overal voelbaar is.

Waarom de brandstofprijzen dalen

De basis voor de dalende brandstofprijzen ligt uiteraard bij de olieprijs. De prijs van ruwe olie is de afgelopen maand iets gezakt. Toch moeten we nog niet te vroeg juichen: de olieprijs ligt momenteel nog altijd zo’n 40 procent hoger dan vóór het uitbreken van de oorlog in Iran. Er is echter hoop op structureel herstel.

Volgens de ACM dalen de olieprijzen op dit moment namelijk verder door de aankondiging van een naderend vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De oliehandelaren nemen alvast een voorschot op de beoogde vrede en drukken de prijs nu al omlaag. Als die deal definitief wordt beklonken, zou de druk op de oliemarkt wel eens flink kunnen afnemen. Die ‘als’ hangt wel af van de Amerikaanse president. Hang daar zelf gerust je oordeel aan.

Waarom diesel nu goedkoper is dan benzine

Dat diesel de benzineprijs nu weer aan de pomp voorbij is gezakt, heeft alles te maken met wat er in de raffinaderijen gebeurt. De ACM merkt op dat de gemiddelde winstmarges op raffinageniveau voor diesel en kerosine de afgelopen maand zijn gedaald. Bij benzine gebeurde echter het tegenovergestelde: de winstmarge voor de raffinage van benzine steeg juist. Kijk maar bij BP. Hoewel die marge historisch gezien nog niet schrikbarend hoog is, zorgt die stijging er wel voor dat de benzineprijs aan de pomp minder hard meedaalt met de dalende olieprijs dan de dieselprijs.

De pomphouder krijgt niet de schuld

Ben je nog steeds wekelijks aan het vloeken als je je pinpas tegen de betaalterminal van de pomp houdt? Richt je pijlen dan niet op de lokale pomphouder. De monitor van de ACM bevestigt opnieuw een hardnekkig feit: de stijgende winstmarges zitten niet bij de tankstations, maar boven in de keten, bij de olieproducenten en -raffinaderijen. De gemiddelde winstmarges op retailniveau (de pomp zelf) blijven sterk schommelen en zijn de afgelopen maand voor zowel diesel als benzine zelfs licht gedaald.

Kortom: we betalen ons nog steeds blauw vergeleken met een paar jaar geleden, maar de trend naar beneden is ingezet. Wat betalen jullie momenteel bij de lokale pomp voor een litertje sap? En geloven jullie dat de prijzen door dat vredesakkoord snel weer naar een normaal niveau zakken? Laat het weten in de comments!

Foto: Porsche 991 GT3 RS MkI gespot door dadamphotography