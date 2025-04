ADAC: ”Elektrische auto’s betrouwbaarder dan benzineauto’s”

De statistieken liegen niet.

Een inschattingsvraag: hoe vaak moet de wegenwacht per jaar uitrukken? Lastig in te schatten, toch? De Duitse ANWB-collega’s van de ADAC moesten vorig jaar 3,6 miljoen keer op pad voor een pechgeval. Dat is gemiddeld 9.863 keer per dag. De hulpverleners zitten dus niet stil, en hetzelfde geldt voor de onderzoekers van de ADAC.

Met zoveel pechgevallen hebben de wetenschappers een gigantische berg data om statistieken mee uit te rekenen. Bijvoorbeeld de hypothese dat elektrische auto’s betrouwbaarder zijn dan benzineauto’s. Dat is nog niet zo simpel als het lijkt.

EV vs benzine

ADAC stipt een belangrijk punt aan bij het vergelijkenvan de elektrische en benzineauto. De gemiddelde leeftijd van alle in Duitsland geregistreerde auto’s is ongeveer 10 jaar. EV’s zijn een stuk jonger. Ik hoef je niet uit te leggen dat jongere auto’s minder pech hebben dan dieselauto’s die al ruim 10 jaar meegaan. Daarom beperkt de ADAC zich in het onderzoek tot auto’s van het bouwjaar 2020, 2021 en 2022.

Het ADAC meldt dat er in 2024 precies 43.678 gebeld is voor een EV die stilstaat naast de weg. Dat is 46 procent meer dan in 2023. Niet heel gek, vindt het ADAC, omdat er een stuk meer EV’s zijn. En wij maar denken dat het zo slecht ging met de EV bij de oosterburen.

EV betrouwbaarder dan benzine- en dieselauto

Wie denkt dat de plofmotor hierdoor wel als betrouwbaarste uit de bus zou komen, heeft het mis. Van de auto’s uit 2020 kreeg ADAC 12,9 pechgevallen per 1.000 bestaande voertuigen. Bij de EV’s zijn dit er 8,5 per 1.000 auto’s. Ook bij de nieuwere modellen vallen de auto’s met een uitlaat vaker stil. Bij benzine- en dieselauto’s uit 2021 registreerde ADAC gemiddeld 8,2 pechgevallen per 1.000 auto’s en bij de EV’s uit dat jaar maar 4,3 pechgevallen. Relatief gezien zit het grootste verschil bij de auto’s uit 2022: 5,4 probleemvoertuigen per 1.000 auto’s tegenover 1,7 pechgevallen per 1.000 EV’s.

De verklaring

Hoe komt het dan dat EV’s zoveel betrouwbaarder zijn? Dat heeft vooral te maken met de complexe verbrandingsmotor. Een motorblok bestaat al snel uit honderden onderdelen terwijl een elektromotor veel simpeler is met minder onderdelen. Meer onderdelen betekent ook meer kans op een onderdeel dat stuk gaat.

Een belangrijk verschil: een elektromotor heeft geen olie nodig, in tegenstelling tot een verbrandingsmotor. Wie niet op tijd olie bijvult of ververst, loopt extra risico op motorschade. Bovendien produceren elektromotoren minder restwarmte dan verbrandingsmotoren, die op hoge temperaturen werken en meer slijtage veroorzaken.

Aan de andere kant hebben EV’s vaak wat meer elektronica aan boord wat voor problemen kan zorgen. Dit komt onder meer doordat de 12-voltaccu die het elektrische systeem van de auto van stroom voorziet, gevoelig is voor storingen en vaak sneller leeg raakt. Je kunt je EV hierbij helpen door niet altijd de auto te ontgrendelen via de app. Deze startprocessen belasten de startaccu relatief zwaar volgens het ADAC.

Kortom: op dit moment is een jonge EV in Duitsland betrouwbaarder dan jonge Duitse auto’s met een plofmotor. De Duitse evenknie van de ANWB stipt wel aan dat dit niet voor altijd zo hoeft te zijn. ”Het blijft echter spannend om te zien hoe dit onderwerp zich de komende jaren zal ontwikkelen”, schrijft ADAC. Maar voor nu wordt de claim van een VW-topman dus bevestigd.