Advies: 'Ga snelladen, dat is goedkoper dan de langzame laadpaal'

Er is een vuistregel in EV-land waar je toch echt wel vanuit kan gaan: snelladen is duurder dan traagladen. Met andere woorden: de laadpaal langs de snelweg die je auto met 400 kW volblaft kost meer per kWh dan de laadpaal in de buurt die voor het opladen van exact diezelfde batterij 8 uur nodig heeft. Maar dat is niet altijd zo en daarom klinkt er een opmerkelijk advies.

Als je een EV-rijder bent, dan heb je waarschijnlijk al geaccepteerd dat je eigenlijk niet weet waar je aan toe bent als je je auto bij de supermarkt aan de lader gooit. De AC-laadpalen die overal te vinden zijn, missen namelijk allemaal iets belangrijks: informatie over laadkosten, laadsnelheid en belangrijker nog: verborgen kosten. Deze zijn soms terug te vinden in apps, maar dat is nog steeds geen zekerheid. En dan nog, je gaat bij het inpluggen niet eerst je 15 laadapps door bladeren om te zien of er prijsverschillen zijn en of je misschien moet opdraaien voor blokkerings- roaming of zelfs connectiekosten.

De oplossing is makkelijk: ga snelladen

Toch regent het juist hierom steeds meer klachten. Ook zien we vaker berichten voorbijkomen van mensen die achterlijke facturen krijgen opgestuurd, omdat ze een langere periode aan het laden waren. De ontransparante prijsvoering is dan ook al langer een opwarmend gespreksonderwerp, maar ook een euvel dat vrij eenvoudig te vermijden valt, stelt de VAB, de Belgische evenknie van de ANWB.

De Belgen zijn namelijk begonnen om hun leden (en iedereen die wil luisteren) te adviseren om maar gewoon de EV aan de snellader te hangen. In de ogen van de bond is dat namelijk een veiligere optie. Je weet van te voren waar je aantoe bent, want voor alle laadpalen vanaf 50 kW bestaat een Europese verplichting die stelt eis dat de prijzen en verborgen kosten op voorhand op de paal gecommuniceerd moeten worden. Ook moet je er kunnen betalen met een pinpas, en heb je dus geen laadapps of laadpassen nodig.

En de accu dan?

Als je nu gelijk in het verzet schiet en met het tegenargument komt dat 'snelladen slecht voor de batterij is', heeft ook de VAB daar een weerwoord op. Volgens hen is dat in modernere auto's klinklare onzin, want de technologie daarop berekend. Wij houden nog even een slag om de arm bij die claim tot we daar echte onafhankelijke bewijzen voor gezien hebben.

Overigens hebben we in Nederland het licht al gezien. Hier staat de leaserijder juist liever aan de snellader. Niet omdat dat nu zo fijn is, omdat hij dan weet wat hij er vooraf voor moet betalen, maar omdat de baas dan betaalt. Die baas schrikt vervolgens van de 'verborgen kosten' van het elektrisch rijden en grijpt vervolgens zelf in om hier grip op te krijgen.