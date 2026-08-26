Advocaten geven toe: deel van Tate-autocollectie is één grote gehuurde kermis

Het was jarenlang hét handelsmerk van Andrew en Tristan Tate op social media: zwaaien met miljoenen, pochen over privévliegtuigen en natuurlijk die gigantische garage vol hypercars. "What color is your Bugatti?" werd de catchphrase van de beruchte broers. Maar nu het water de twee serieus aan de lippen staat in rechtzaken, blijkt de soep toch wat minder heet gegeten te worden.

De Manosfeer-broers werden vorige maand in Miami opgepakt. Ze worden verdacht van verkrachting en mensenhandel. In de tussentijd worden de broers vastgehouden. Het liefst zouden de broers op borgtocht vrij willen komen. De rechter is echter bang voor vluchtgedrag gezien het financiële vermogen van de broers.

Alleen rijk voor de likes

De advocaten van Andrew en Tristian Tate reageren met een bijzonder statement op de rechter. Volgens de raadsmannen is dat alleen maar toneel. Andrew Tate zou supercars huren en jachten lenen om vermogend over te komen op het internet en online bereik te genereren. De Tate-broers zouden zich volgens de eigen advocaten rijker voor doen omdat “het bedrijfsmodel afhankelijk is van online aandacht”.

En dat is nog maar het begin van de bijzondere uitspraken van de advocaten: “Het ‘schandalige’ karakter van de posts die door hen en over hen worden geplaatst, is net het hele punt. Hoe buitensporiger en absurder het bericht, hoe groter de kans op weergaven en likes, wat op zijn beurt inkomsten genereert. Kort gezegd: ze spelen een rol. Bovendien zijn de Tates betrokken bij verschillende bedrijven die mannen ‘leren’ hoe ze geld kunnen verdienen. Het is in hun belang om zichzelf op sociale media als schatrijk af te schilderen.”

De auto’s die niet van Tate zijn

Kortom, het is allemaal acteurswerk volgens de advocaten. Er komen ook concrete voorbeelden aan bod: “De Aston Martin van 2,1 miljoen dollar en de Bugatti’s van 5 en 7 miljoen dollar die in video’s van Tristan werden getoond, waren gehuurd.”. Zou deze strategie ook in de lessen van Tate aan jonge mannen voorkomen?

Het wil overigens niet zeggen dat alle auto’s van de Tates zijn geleend. Zo werden er eerder een boel auto’s uit de collectie in beslag genomen . Ook weten we dat Mansory de Huracán Tecnica hierboven speciaal aanpaste voor Andrew Tate. Dat is ook goed mogelijk. Volgens The New Yorker pakt Tate jaarlijks een omzet van ruim 150 miljoen euro aan zijn financiële adviezen.

Voorlopig staat de zaak even stil. Het Verenigd Koninkrijk wil graag dat de VS de broers uitlevert. Een zitting over deze uitlevering vindt morgen, op 27 augustus plaats. Tot er een beslissing komt, zitten de twee vast in Miami.