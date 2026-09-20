Zo verander je een doodnormale Kia-hatchback in een heerlijk dikke auto

Als je goed oplet, zie je de nieuwe Kia K4 al wel eens rijden. Met het verdwijnen van de Ceed vreesden we heel even dat het over en uit zou zijn voor een middenklasse hatchback van Kia, maar onder een nieuwe naam gaat het gewoon weer verder. Waar de Ceed altijd een vrij nuchtere automobiel was, is de K4 ietsje... spannender vormgegeven. De ietwat doorsnee 1.0 of 1.6 met 115 tot 180 pk als motorkeuzes vragen eigenlijk om een lekkere sportversie bovenaan. Mocht die ooit komen, dan zou die er wellicht zo uit kunnen zien.

Kia's bijzondere vormgeving begint bij sommige auto's op een punt te komen dat het allemaal een beetje té heftig is. De K4 komt er wat ons betreft net mee weg, maar het silhouet helpt daar ook bij. Een bedrijf genaamd Aero Flow Dynamics uit de VS, waar de K4 hatchback ook verschijnt, zorgt voor een beetje extra sportiviteit voor de Ceed-opvolger. Dat helpt best wel.

Kia K4 door Aero Flow

Aero Flow heeft een paar onderdelen ontworpen voor de Kia K4 waarmee ze hopen dat de auto op een 'OEM-manier' ietsje dikker wordt. Oftewel: mocht Kia ooit een soort i30 N-esque Kia K4 GT bouwen, dan zou die er zo uit zien. Dat bevalt wel. Aan de voorkant is er sprake van een splitter die de grondspeling minder maakt en, als we het bedrijf dat hem bouwt mogen geloven, de aerodynamica bevordert.

Aan de zijkant zien we hetzelfde, aerodynamische skirts op de Kia K4 door Aero Flow die de auto ook optisch ietsje verlagen. Het zijn wel upgrades die vragen om een hele subtiele verlaging en een klein beetje camber, alsook leuke velgen natuurlijk. Daar komen we zo even op terug. Aan de achterzijde blijft de diffusor zoals 'ie is, die is al vrij heftig. Hier valt vooral op dat er een vrij agressieve spoiler is toegevoegd. Misschien iets te heftig voor als je echt een K4 GT-achtige auto wil maken, maar goed, indien juist uitgevoerd kan dit erg dik zijn.

Goedkoop

Het is wel vooral een optisch feestje voor de onderdelen die Aero Flow ontwierp voor de Kia K4. Op één verbetering na dan: je kan ook een axle back-uitlaat bestellen. Die helpt met het geluid en ook voor een paar pk extra, tenminste, dat zou zo moeten zijn (Aero Flow meldt er niks over). In de VS past deze ook op de K4 met de tweeliter turbo, wat voor een gepeperde Kia K4 een lekker blok zou zijn. We zouden het nog even hebben over velgen: op de foto's voor de pasvorm van de spoiler zien we dat de Kia K4 is uitgevoerd met Volk Racing TE37-velgen. Dit is zo te zien bewerkt, maar om een beeld te schetsen staat dit uitermate fraai. Doe er je voordeel mee.

Het is niet de meest baanbrekende tuning, maar gelukkig betaal je er dan ook niet belachelijk veel voor. De optische onderdelen van Aero Flow zelf kosten bij elkaar 620 euro. Met de uitlaat à 398 euro erbij kom je uit op 1.018 euro voor alle upgrades. Dat wil je toch?

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