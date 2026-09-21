AI maakt de perfecte autoscam en ook jij trapt erin

Een auto kopen zonder hem ooit te zien was vroeger vooral iets voor mensen met iets te veel vertrouwen in de mensheid. Tegenwoordig hoef je blijkbaar zelfs de verkoper, de dealer, de transporteur en de auto zelf niet meer te zien. AI regelt de rest wel. En dat blijkt op Facebook Marketplace heerlijk te werken.

Welkom bij de digitale dealer

Het probleem met een goede autoscam is dat hij er natuurlijk niet uitziet als een scam. Geen Lamborghini voor drie tientjes en geen prins uit Dubai die toevallig een BMW aanbiedt. De nieuwste generatie oplichters doet dit allemaal een stuk subtieler.

Neem de Toyota 4Runner TRD Pro waar Amerikaan Wil Matthews bijna 36.240 dollar voor betaalde. De auto stond op Facebook Marketplace voor gewoon een realistische prijs en werd aangeboden via een website die eruitzag als die van een bestaande dealer.

En daar wordt het rommelig, want die dealer bestaat ook echt.

Oplichters hadden gewoon het bedrijf gekopieerd. Ze maakten een nepversie van de website, gebruikten echte bedrijfsgegevens en maakten documenten die er professioneel genoeg uitzagen om niet meteen de alarmbellen af te laten gaan. Zelfs het VIN van de niet-bestaande Toyota leverde bij controle een legitieme auto op.

Zelfs de auto was onderweg

Alsof een echte nepdealer nog niet overtuigend genoeg is, kreeg Matthews ook gewoon een transporttraject voorgeschoteld. Via een prachtige website kon hij de Toyota live volgen terwijl die zogenaamd van Texas naar zijn huis in Californië reed. Daarna kwam het ultieme bewijsstuk: een foto van de 4Runner op een auto-transporter

Allemaal keurig geregeld dus. Alleen bestond ook dat plaatje grotendeels uit gebakken AI-lucht. De foto bevatte allerlei kleine en vreemde dingetjes, van vreemde teksten op de trailer tot merkwaardige details in de achtergrond. De gebruikte transportgegevens leken ook naar een compleet ander bedrijf te verwijzen.

En de chauffeur? Die kon gewoon met een neppe AI-stem aan de telefoon verschijnen.

De rekening is wél echt

Het meest zorgwekkende van dit hele gedoe is dat dit geen eenmalig geval lijkt. Matthews zegt dat hij in korte tijd tientallen vergelijkbare advertenties tegenkwam. Sommige nepauto's werden bovendien ook nog eens betaald gepromoot op Facebook, waardoor het algoritme de rommel vrolijk verder de wereld in duwt.

Matthews had uiteindelijk flink wat mazzel. Omdat hij alles documenteerde en meteen bij zijn kredietverstrekker aanbelde kon de financiering gelukkig worden teruggedraaid. Maar goed, dat maakt het probleem natuurlijk niet kleiner. Want als een professionele fotograaf met verstand van beeldmateriaal hier bijna intrapt, wordt het voor de gemiddelde koper helemaal lastig.

Via: The Drive

Beeld: Wil Matthews

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