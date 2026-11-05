Airco vast op 30 graden? Hierom worden auto's het volgende doelwit van hackers

Het klinkt als iets wat nooit in je auto kan gebeuren: een airco die voor verkoeling moet zorgen die ineens vast staat op de hoogste temperatuur mogelijk. Toch behoort het volgens experts tot een scenario waar vooral eigenaren van moderne auto's rekening mee moeten gaan houden.

Vorige week werden veel supermarkteigenaren opgeschrikt door een melding dat hun koel- en vrieskasten ineens op 70 graden waren ingesteld. Hackers hadden hun weg gevonden naar de aansturing van de apparaten en besloten even aan te tonen waartoe ze in staat waren. Het resultaat: kilo's en kilo's voedsel wat in containers verdween. De gebeurtenis toont dat hackers steeds vaker platformen vinden waar ze eerder nog niet aan hadden gedacht en dat die voor best interessante opties kunnen zorgen.

De auto behoort ook tot zo'n steeds aantrekkelijker wordend object om te hacken. Waar we voorheen in relatief domme auto's rondreden die niet aan het internet verbonden waren, is dat nu wel anders. Maar zelfs de relatief moderne auto is nog niet bijster interessant om te hacken. De auto's die nu ontwikkeld worden, dat zijn pas echt goede doelwitten, stellen experts.

Waarom zijn moderne auto's makkelijk te hacken?

Dat heeft er alles mee te maken dat autobouwers steeds meer systemen onderbrengen op één of enkele computers, zoals Porsche doet bij het nieuwe PCM. Waar voorheen meerdere computers los van elkaar gebruikt werden voor specifieke taken, zijn de systemen nu krachtig genoeg om taken gebundeld bij onder te brengen. Iets wat de nodige vereenvoudiging in de auto's met zich meebrengt en dus leidt naar een kostenbesparing. Maar juist deze bundeling van taken betekent ook dat hackers, als ze eenmaal in een auto zijn binnengedrongen, eenvoudiger toegang kunnen krijgen tot meerdere systemen. Dit was voorheen simpelweg onmogelijk, omdat de losse computers niet eens met elkaar communiceerden.

Eenvoudiger kan ook op een andere manier

De kostenbesparende ontwikkeling heeft dus ook zijn nadelen, zeker aangezien de computers ook vaak met het internet verbonden zijn. Dat maakt het namelijk eenvoudiger om vanaf één centraal punt een hele vloot auto's tegelijk aan te vallen. Gelukkig is er nog geen reden tot paniek, want tot dusver houden vrijwel alle automakers de belangrijke aandrijf- en veiligheidssystemen beperkt tot een afgesloten netwerk. Het is voor hackers dus nog altijd erg lastig om hierbij te kunnen komen zonder ook fysiek bij de auto te zijn. Maar dat betekent niet dat ze niet met de airco kunnen rommelen.

De experts pleiten er dan ook voor dat automakers zich bewust zijn van deze in rap tempo groeiende dreiging. Ook wijzen ze erop dat er een afweging gemaakt moet worden tussen wat klanten echt willen en wat er allemaal aangeboden wordt. Hoe meer ingebouwd wordt, hoe complexer de systemen, hoe meer gaten er kunnen vallen in de beveiliging ervan. En, zo wordt gezegd, bestaat er een groeiende groep consumenten die juist weer een simpele auto wil. Een auto die je zonder poespas gewoon van a naar b brengt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover