Ook de AIVD waarschuwt nu voor spionagepraktijken in moderne auto's

Het is natuurlijk heel erg handig als je al pratend tegen de AI-chatbot in jouw auto de garagedeur kunt openen, maar het is iets minder leuk als je er vervolgens achterkomt dat jouw gesprek wordt doorverkocht aan Mark Zuckerberg of erger nog: China. Toch is het een risico waar we rekening mee moeten houden, meldt de AIVD.

Aan de ene kant is het heel prettig dat nieuwe auto's steeds een beetje slimmer worden. Vooral als het aankomt op de veiligheid. Aan de andere kant worden er ook 'slimmigheden' als karaoke-functionaliteiten en AI-chatbots toegevoegd waar we veel minder aan hebben. Voor de autofabrikanten betekenen dit soort opties vooral een mogelijkheid om zich te onderscheiden van de concurrentie en daarmee dus meer klandizie te trekken. Maar zoals we allemaal ondertussen wel weten, gaat deze technologische vooruitgang gepaard met een groeiend privacy-risico.

Pas je gedrag aan

Onze eigen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is daar nu ook achter en komt met een officiële waarschuwing. We moeten ons heel goed bewust worden van de spionagerisico's die in moderne voertuigen verwerkt zijn, stelt de dienst. Het richt zich overigens niet tot de gemiddelde Nederlander die toch niets te verbergen heeft, maar tot de medemens die beschikt over gevoelige informatie. Dat tante Bep vorige week met de buurman van bil is gegaan, valt daar niet onder.

De overheidsinstelling heeft een mooie, maar ietwat lastig leesbare infographic gemaakt, zodat het voor iedereen met een vergrootglas snel duidelijk is waar de risico's nu eigenlijk echt liggen.

Aandachtspunten

Het komt er in het kort op neer dat we ons gedrag aanpassen in de auto. Wetende dat er meerdere microfoons en camera's in het interieur te vinden zijn de potentieel vanaf afstand en zonder onze kennis ingeschakeld worden en gebruikt kunnen worden om gesprekken op te nemen of om beelden in en om de auto te versturen.

Ook iets simpels als je telefoon of een ander apparaat verbinden aan het infotainmentsysteem kan leiden tot het lekken van informatie uit jouw telefoon naar derden. Daarnaast moet je je er bewust van zijn dat men inzicht heeft in de locatie en het gebruik van het voertuig. Auto's slaan dit soort gegevens doorgaans zelf al op, maar er kan ook via onder andere de GPS-tracker meegekeken worden naar de beweegpatronen van de auto.

Voor de elektrische rijders is er nog een extra puntje van aandacht: de laadpaal. Jup, ook deze verzamelt de nodige informatie van de auto en stuurt dit door naar de exploitant. En ja, ook die data kan in handen komen van een iets partij met iets minder goede bedoelingen.

De AIVD geeft niet specifiek aan welke partijen mogelijk met jouw data aan de haal gaan. Het spreekt van 'verschillende partijen, waaronder statelijke actoren'. Bij dat laatste kun je natuurlijk zelf wel invullen welke staat bedoeld wordt, onder de eerstgenoemde schuiven wij in ieder geval Mark Zuckerberg en de zijnen. Onlangs kwam namelijk naar buiten dat ook hij de nodige informatie weet te bemachtigen op niet altijd even nette manieren.

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