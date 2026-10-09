Honda wil ongekend dure oplossing gaan testen voor een kleiner wordend probleem

Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. In dit geval hebben we over het al rijdend opladen van een elektrische auto door middel van inductieladers die in het wegdek verwerkt zijn. Honda ziet hier wel brood in en heeft een heel plan ontwikkeld om de technologie uit te rollen.

Het klinkt op papier prachtig: je draait de weg op met nog maar 2 procent lading in je accupakket en komt met een volle lading aan op de plaats van bestemming. Je hebt er nergens voor hoeven stoppen en hoefde niet in de regen met een laadkabel te rommelen. Gewoon zitten en rijden terwijl de inductielader van je auto connectie maakt met het laadnetwerk in het wegdek. Honda en wat lokale Japanse partners geloven heilig in deze toekomst en maken er werk van.

Volgens de plannen gaat Honda auto's uitrusten met de benodigde technologie om draadloos laden mogelijk te maken. Daarbij ontwikkelt het ook de tech die in het wegdek verwerkt moet worden. Partner Taisec verzorgt de systemen die nodig zijn voor de toelevering van de stroom en de Taisei Rotec heeft als taak om alles netjes in het wegdek te verwerken. Volgens de drie samenwerkende partijen is het complete systeem in staat om een laadsnelheid van 150 kW te halen.

Leuk, maar lijkt onhaalbaar

Dat klinkt natuurlijk allemaal best indrukwekkend, maar waar Honda en de partners het niet over hebben is over hoe dit in de realiteit allemaal moet werken. Vanachter ons toetsenbord konden we binnen enkele minuten al zoveel beren op de weg bedenken die dit plan vooral financieel onhaalbaar zullen maken, dat we het vermoeden hebben dat de plannen nooit in de praktijk gebracht zullen.

Welke beren we zien? Komt ie: om enige significante lading in de auto te krijgen, moet hij toch zeker langere tijd op de weg met de laadinfrastructuur blijven rijden. Dat betekent dat we het hier hebben over meerdere kilometers aan wegdek waarin de technologie verwerkt moet worden. Dat is alles behalve gratis, en daarbij lijkt het er ook op dat het toevoegen van laadlussen geen positieve uitwerking kan hebben op de duurzaamheid van het wegdek. Met andere woorden: hoe zit het met de slijtage van het wegdek, de componenten en hoeveel onderhoud gaat dat opleveren?

Daarnaast hebben we het nog niet gehad over de stroomtoevoer. Nu weten we niet hoe hard het stroomnet piept en kraakt in Japan, maar als we zoiets in Nederland zouden willen aansluiten zien we enkel problemen. Er moet immers over meerdere kilometers voldoende capaciteit aangesloten worden zodat nagenoeg elke weggebruiker in theorie zou moeten kunnen laden. Het is nogal zuur als je met 2 procent de weg op draait en je een melding krijgt dat het wegdek aan z'n capaciteit zit en je dus maar beter thuis kunt blijven vandaag. En als je dan de aan draadloos laden inherente energieverliezen meeneemt en deze ook nog eens per auto en vrachtwagen anders zullen zijn doordat de afstand tot het wegdek van elk voertuig anders is, dan komen er zoveel kosten en variabelen bij kijken, dat enige vorm van rendabiliteit vakkundig de nek om wordt gedraaid.

We zullen duimen

Maar laten we zeggen dat beren van wegen gejaagd kunnen worden. Laten we hopen dat Honda het doorzettingsvermogen heeft om de plannen wereldwijd realiteit te maken, want zeg zelf: zonder laadstops in een keer naar de vakantiebestemming in Italië kunnen karren, zien we allemaal wel zitten. Vooralsnog laat dat prachtige toekomstbeeld nog even op zich wachten, want Honda en partners verwachten begin 2027 pas te kunnen beginnen met testen op een speciaal aangelegde weg in de Saitama prefectuur in Japan.

Ondertussen raden we Honda nog wel aan om even contact op te nemen met Zweden. Het land had in 2023 namelijk al het plan om een 21 km lang stuk van de E20 vol te leggen met laadlussen zodat vrachtwagens rijdend konden laden, maar besloot een jaar later al dat dit idee financieel niet rond te krijgen was.

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