Legende van Alfa Romeo herrijst uit de as

Niet alleen de Formule 1 is verantwoordelijk voor legendarische raceauto's. Ook andere disciplines kunnen voor memorabele momenten en auto's zorgen. Denk aan de DTM waar je de nodige opgepepte BMW's en Mercedessen wel hebt gezien. Alfa Romeo wilde ook een graantje meepikken en deed dat in de '90s met een nu iconische raceauto. Die wordt een nieuw leven ingeblazen.

We hebben het dan natuurlijk over de Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI. De DTM stelde vast dat elke raceauto op basis van een productieauto moest zijn, wat ertoe leidde dat Alfa de 155 met de Busso V6 aanpaste. Grappig genoeg was dat niet perse de topversie, want de 166 pk sterke Busso zat qua vermogen onder de 190 pk sterke Q4 met tweeliter viercilinder. De raceversie van de Busso zorgde voor meer geweld: 420 pk. Op een leeggewicht van 1.100 kg, lang niet gek.

Het zorgde ervoor dat de Alfa Romeo 155 een dominante speler werd in de Duitse Toerwagenmeesters. Vooral de Italiaan Nicola Larini wist dik te scoren met de 2.5 V6 TI, met in het seizoen van 1993 de helft van alle races op zijn naam. Tussen alle coureurs wist de 155 in zijn korte carrière hoge ogen te gooien, want vanaf 1997 nam de 156 het stokje over in de autosport. Ondanks dat alles wordt de 155 veel meer herinnerd als een bloedserieuze DTM-racer, terwijl bij de straatversies de 156 juist veel meer iconisch bleek.

Alfa Romeo 155 Restomod

Vergeet echter niet dat de Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI ook echt lekker dik oogde ten opzichte van de straatversie. De spitse neus werd voorzien van een splitter van jewelste, ook achterop was ruimte voor een dikke diffusor met enorme stortkokers en een lekker dikke vleugel. Ondanks meerdere kleurstellingen werd vooral de rode kleur met het Alfa Romeo-logo ietwat schematisch in het wit erop iconisch. Kortom: een raceauto die vast een herinnering oproept. Vandaar dat ook deze auto nu een restomod ontvangt.

Dit met dank aan de firma SGT Automobili. We kunnen niet bijster veel vinden over dit bedrijf, maar het lijkt erop dat je hun eerste creatie echt mag bestellen. De 55-SGT laat weinig aan de verbeelding over: het is een moderne interpretatie van de 155 2.5 V6 TI. Het hoekige koetswerk blijft, de afwerking is nieuw.

Onder dat koetswerk, wat uit koolstofvezel bestaat, is de 55-SGT minder verrassend. Het betreft een V6 gekoppeld aan een automaat. Nou wordt er her en der gesproken van een Alfa Romeo Giulia als basis en dat klinkt logisch, maar ook lezen we dat het om een 3.0 V6 zou gaan. Die van de Giulia is 2.9 liter groot. Afijn, het lijkt gewoon Quadrifoglio te zijn, dus verwacht ook iets ten noorden van 510 pk. Alle vier de wielen worden aangedreven en dat in combinatie met de Giulia-aandrijflijn is wel bijzonder.

Gelimiteerd

Zoals inmiddels gebruikelijk mag je diep in de buidel tasten voor een 55-SGT. Er wordt gesproken van een bedrag van ten minste 550.000 euro voor de eerste tien exemplaren. Daarna volgen nog 55 'overige' exemplaren die veel duurder zouden worden. Je moet het dus graag willen.