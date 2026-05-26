Hoera: Alfa Romeo gaat weer een hatchback bouwen (met verbrandingsmotor?)!

De schrik zat er bij de Alfisti goed in: Alfa Romeo werd officieel gedegradeerd tot een ‘regionaal merk’ en moest genoegen nemen met de restjes van de grote jongens. Maar de soep wordt blijkbaar niet zo heet gegeten als ze in Michigan werd opgediend. Er is namelijk fantastisch nieuws gelekt uit de Italiaanse wandelgangen: Alfa Romeo brengt de hatchback terug!

De nieuwe C-segment hatchback gaat direct profiteren van het STLA One-platform, de tech-revolutie die we vorige week bespraken. Dat betekent dat de hatchback 'multi-energy' kan worden. Er komen versies met efficiënte (hybride) brandstofmotoren én volledig elektrische varianten. Dankzij de modulaire opzet van het platform krijgt de EV-versie waarschijnlijk een modern 800 Volt-systeem voor razendsnel laden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies voor de nieuwe Alfa-hatch wordt gebruikt. Wanneer je de hatchback te zien krijgt, is ook nog niet bekend. Vanaf volgend jaar mogen de Stellantis-fabrikanten gebruikmaken van het nieuwe platform.

Naast de hatchback kon je hier al eerder lezen over de andere toekomstplannen van Alfa Romeo. Zo kijkt het merk of er een Giulia-opvolger kan komen, komt er een gloednieuwe crossover (alsof ze die nog niet genoeg hadden) én krijgt de moderne 33 Stradale gezelschap in het Bottega Fuoriserie-project.

Alfa Romeo en hatchbacks

Alfa Romeo gedraagt zich de laatste jaren alsof crossovers en SUV's (hallo Tonale, Stelvio en Junior) het antwoord zijn op elke levensvraag. Maar in het verleden waren het juist de hatchbacks die het merk overeind hielden. Wat dacht je van de Alfa Romeo 147 en diens GTA-versie. Of zijn opvolger, de Giulietta. Helaas ging ook die hatchback in 2020 stilletjes via de achterdeur mét pensioen. Sinds die tijd is het hatchback-segment bij Alfa pijnlijk leeg. Tot binnenkort dus! Stay tuned voor meer info...