Italiaan maakt enige Giulia Q Cabrio ter wereld, maar verpest het compleet

Een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zonder dak. Op papier klinkt het als een recept voor een bijzonder fraaie Italiaan. Niet Alfa Romeo, maar Castagna Milano gaat zelf zo’n creatie bouwen. Tenminste..

De basis is de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio , maar daar is eigenlijk alles mee gezegd. Als we niet hadden gezegd dat de Italiaanse sedan de basis vormt voor deze creatie, had je misschien wel gedacht: waar kijk ik naar?

De Italiaanse carrosseriebouwer heeft de sportsedan namelijk omgebouwd tot een tweezits cabriolet. De Giulia is dermate ingrijpend is aangepast dat je nauwelijks nog herkent welke auto eraan ten grondslag ligt.

De Giulia Q staat bekend om zijn dikke (op een goede manier) proporties en heerlijke V6. Castagna Milano gooit dat recept grotendeels overboord en kiest voor een compleet andere benadering.

Italiaanse verhoudingen

De belangrijkste verandering zit niet eens in het ontbreken van het dak, maar in de positie van de inzittenden. De voorstoelen, het stuurwiel en het dashboard zijn maar liefst 33 centimeter naar achteren verplaatst. Daardoor ontstaat ruimte voor een aanzienlijk langere motorkap, terwijl de voorste overhang juist kort blijft.

Het resultaat moet doen denken aan een klassieke Gran Turismo, met een lange neus en een cabine die ver naar achteren staat. Lekker Italiaans dus. Op papier zijn de afmetingen behoorlijk anders in vergelijking met een Giulia. De auto is 4,70 meter lang, 1,94 meter breed en slechts 1,37 meter hoog. Inclusief buitenspiegels loopt de breedte zelfs op tot 2,08 meter. Ter vergelijking: een Giulia is 4,64 meter lang, 1,87 meter breed en 1,43 meter hoog.

Achter de voorstoelen is geen ruimte meer voor passagiers. De Castagna is namelijk een volwaardige tweezitter geworden. Goed nieuws voor de roadtrips. De bagageruimte bedraagt liefst 623 liter. Daarin moet je overigens ook de ruimte voor het cabriodak en de achterruit meerekenen. Die achterruit doet bovendien dienst als windscherm.

Koolstofvezel

Ook onderhuids heeft Castagna Milano flink huisgehouden. De carrosserie is opgetrokken uit zichtbare koolstofvezel. Op plekken waar de auto kwetsbaarder is voor beschadigingen, gebruikt de bouwer flexibelere carbonpanelen die met behulp van 3D-printtechnologie zijn gemaakt. Voor zover koolstofvezel flexibel kan zijn natuurlijk.

Het verwijderen van het dak, de achterdeuren en diverse originele onderdelen, in combinatie met de nieuwe materialen, heeft een positief effect op het gewicht. De auto komt uit op een leeggewicht van slechts 1.420 kilogram. Ook de eindoverbrenging is aangepast.

Over het vermogen, de prestaties en eventuele aanpassingen aan de bekende V6-biturbo geeft de aangeleverde informatie geen uitsluitsel. Maar goed, meer dan 500 pk op 1.420 kg is een dikke prima natuurlijk.

Eén geheel van glas

De ramen en het cabriodak zijn eveneens volledig nieuw ontworpen. De voorruit, zijruiten en stoffen kap moeten samen één doorlopende, ovale vorm creëren. Daarbij grijpt Castagna terug op zijn Vistotal-concept, waarbij de voorruit met een speciale constructie over slankere raamstijlen wordt bevestigd. Dat moet het zicht naar opzij verbeteren.

Kan allemaal zo zijn. In alle eerlijkheid is dit eigenlijk een hele lelijke Giulia Quadrifoglio Cabrio. Sorry Milano. Misschien moeten we vergeten dat dit ooit een Giulia Quadrifoglio was. Wellicht verzacht dat de pijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover