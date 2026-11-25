De Alfa Romeo Giulia is inmiddels ruim elf jaar oud. De Quadrifoglio werd in juni 2015 onthuld en de productie van de gewone Giulia begon in 2016. Een opvolger is nog niet verschenen, maar Alfa Romeo weet de sedan zo nu en dan opnieuw in de picture te zetten. Dit keer doen ze dat met de Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Ja, de Giulia blijft een fraaie sedan. Laten we wel wezen. Maar we mogen ook kritisch zijn. Waar BMW en Mercedes inmiddels gloednieuwe generaties van de 3 Serie en C-klasse hebben neergezet, blijft de Giulia hangen in het oude. 11 jaar is toch wel een deftige leeftijd voor zo’n gangbaar model.

Door naar het positieve, want de Giulia Quadrifoglio blijft uiteraard een snoepje van een auto. De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa is een excuus van de Italianen om nog een keer uit te pakken met dit vlaggenschip. Alle tien zijn inmiddels gebouwd en verkocht. De editie werd in januari van dit jaar aangekondigd en nu is de productie dus klaar.

Voor ze naar hun eigenaren gaan, zijn de auto’s nog één keer samen te zien geweest bij het Alfa Romeo Museum in Arese. Dat levert leuke plaatjes op.

Dit betekent de Luna Rossa

De Luna Rossa is gebaseerd op de Giulia Quadrifoglio, met het grote verschil dat de aero er anders uitziet. De meest in het oog springende toevoeging is de dubbele achtervleugel, geïnspireerd op de draagvleugels van de Luna Rossa AC75-zeilboot. Bij 300 km/u zou die tot 140 kilo neerwaartse druk opleveren. Dat is vijf keer zoveel als bij de reguliere Quadrifoglio.

De 2.9-liter biturbo-V6, goed voor 520 pk. Dat is tien pk meer dan in de gewone Quadrifoglio. De carrosserie heeft een metallic effect, met een rode streep op de zijkant. Kopers konden kiezen voor verschillende kleurcombinaties en eventueel voor een zwarte motorkap en achterklep.

Ook binnenin is de zeilboot het thema. De Sparco-stoelen hebben bekleding die verwijst naar de reddingsvesten van de Luna Rossa-crew. Op het dashboard zit een flinterdunne laag materiaal van een origineel zeil van het team. Iedere auto krijgt bovendien een eigen nummer. We kunnen allemaal tot tien tellen, dus das niet moeilijk.