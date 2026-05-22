Alfa Romeo komt niet met een nieuwe Giulia, wel met dit mysterieuze model

We hebben een blik gekregen op de toekomst van alle Stellantis-merken. Dat betekent dat we ook nieuws hebben over ons aller favoriete Stellantis-merk: Alfa Romeo!

Geen nieuwe Giulia

De toekomstplannen zijn helaas vrij karig. Er staat maar één massaproduct op de planning en dat is een C-segment SUV. Dat zou dus een opvolger moeten zijn voor de Tonale. De grote afwezige in de plannen is een nieuwe Giulia. De elektrische Giulia was al uitgesteld, maar het lijkt erop dat dit project nu helemaal in de ijskast is gezet. Een nieuwe Stelvio schittert ook door afwezigheid.

Nog wel interessant is de tweede auto die Alfa Romeo aankondigt. Dit is een nieuw Bottega Fuoriserie-project. Bottega wat…? Nou, dit is de nieuwe gezamenlijke divisie van Alfa Romeo en Maserati, die zich bezighoudt met speciale projecten. De twee merken werkten eerder al samen voor de Alfa 33 Stradale, die gebaseerd is op de MC20.

Sportwagen?

We kunnen nu dus een soortgelijk project verwachten. Er klonken bijvoorbeeld geluiden over een nieuwe Alfa Spider, die weer op MC20-basis gebouwd zou kunnen worden. De auto die we op het plaatje onder een doek ziet staat ziet er echter niet uit als een sportwagen. Eerder als een hatchback of een – erger nog – crossover.

Enfin, laten we geen overhaaste conclusies trekken. Misschien heeft Alfa Romeo expres een plaatje gebruikt met een generieke vorm en wordt het gewoon een sportwagen. Één ding is in ieder geval zeker: dit wordt een product voor de happy few, het grote publiek krijgt alleen crossovers.