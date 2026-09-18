Wow: Alfa Romeo belooft heel veel goeds met nieuwe conceptauto

Alfa Romeo moet zijn plekje binnen de Stellantis-familie goed verdedigen. Daarom komt er al een nieuwe kleine SUV voor de massa. Maar Alfa Romeo moet ook tot de verbeelding spreken. En dat moet gebeuren met een nieuwe conceptauto die heel erg veel goeds belooft.

De marketingafdeling van Alfa gaat helemaal los in het persbericht. We lezen over “een conceptauto die de visie op de toekomst en de volledige creatieve kracht van Stellantis' premium sportmerk belichaamt’’, maar ook “het is de auto waar elke Alfista lang op heeft gewacht’’ en “een interpretatie die verder gaat dan louter vervoer en de puurste rijbeleving omarmt.’’

Het is marketingblabla maar toch krijg ik het hier wel warm van hoor. De conceptauto zou ook “gemaakt zijn voor degenen die nog steeds van autorijden houden’’. Bij het bericht zit de kunstzinnige afbeelding hieronder. Tja, daar weet ik ook weinig van te maken. Hij is rood, wat volgens Alfa een symbool is “van prestatie en passie dat altijd al deel uitmaakte van het erfgoed van het merk’’.

Wanneer krijgen we de Alfa-liefhebbersauto te zien?

Over iets minder dan een maand ziet de conceptauto het levenslicht. Dan wordt het Autosalon van Parijs gehouden, van 12 tot en met 18 oktober. Op de eerste dag houdt Alfa Romeo om 10:55 uur de presentatie. De lekkermaakcampagne op social media is ook al begonnen met de video hieronder. Daarin zien we korte shots van allerlei legendarische Alfa’s ondersteund met epische muziek. Als het straks maar niet tegenvalt.

Hoofdfoto ter illustratie: Alfa Romeo 33 Stradale

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